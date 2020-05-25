Купить ювелирное украшение за несколько сотен тысяч рублей можно будет, не заполняя специальную объемную анкету. С предложением смягчить строгости контроля при покупке украшений выступил минфин. Министерство этим хочет поддержать ювелирную отрасль, где продажи упали до 70 проц. из-за мер по борьбе с коронавирусом.

С 2016 года при покупке ювелирного изделия ценой свыше 100 тысяч рублей покупатель должен прямо в магазине указать в анкете паспортные данные, ИНН, фактическое место проживания и так далее. В условиях самоизоляции все покупки свыше 100 тысяч рублей оказались "заморожены" - курьер не вправе проводить идентификацию покупателя.

Предложение минфина повысить порог идентификации до 600 тыс. рублей может существенно улучшить продажи ювелирных украшений. "При расчете банковской картой платежи уже контролируются кредитными организациями, которые обладают необходимой информацией для идентификации владельцев карт", - отметили в министерстве.

Участники рынка считают, что идентификацию можно было бы и вовсе отменить. "Нигде в мире нет практики идентифицировать клиента, который платит картой, так как он уже проверен банком, - говорит Эдуард Уткин, генеральный директор Гильдии ювелиров России. - В Европе проверяют личность только при оплате наличными свыше трех тысяч евро".

В России идентификация личности требуется по закону о противодействии отмыванию доходов, и пока о полной отмене идентификации речи не идет, поясняют в минфине. Но требование дать о себе подробные сведения зачастую приводит к отказу от покупки. Значительная часть ювелирных продаж в сегменте "люкс" переходит в теневой формат, уверен Уткин. От этого теряют в доходах и честные ювелиры, и государство.

Впрочем, большая часть реализуемой в России ювелирной продукции стоит до 600 тыс. рублей, поэтому предложенная минфином мера станет существенным облегчением для отрасли, считает Дмитрий Кунцев, генеральный директор "Смоленских бриллиантов".