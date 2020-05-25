День поминовения в США отметился массовым нарушением режима дистанцирования

Новости

Какие льготы есть у пожилых автомобилистов 09:00
Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован с коронавирусом 08:55
В Южно-Сахалинске откроется первый медицинский класс 08:49
Уральские физики впервые создали постоянные магниты с помощью 3D-печати 08:38
На космодроме Восточный построят аэропорт 08:12
Бельгийцы создали "супер-Lada" 08:01
Профессор назвал три симптома близкого сердечного приступа 07:54
В ЮАР из-за COVID-19 закрыли самый глубокий золотой рудник в мире 07:45
Во время прямого эфира с премьером Новой Зеландии произошло землетрясение 07:33
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии COVID-19 в России 07:32
В Приморье отец с тремя детьми решил переждать СOVID-19 в лесу 07:30
На Сахалине открылись соревнования по поиску нелегальных свалок 07:23
Владельцы медиа-группы в Новой Зеландии продали ее за один доллар 07:15
Роскомнадзор заблокировал десятки фейковых сайтов о цифровых пропусках 06:59
Более 60 тысяч домов в Австралии остались без света из-за шторма 06:40
В Тынде количество случаев COVID-19 выросло из-за проводников поездов 06:25
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе 06:22
США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ 05:58
Военные РФ и Сирии провели совместное учение в порту Тартус 05:43
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений 05:11
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся 05:11
Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку 04:56
В Приморье автомобиль с тремя пассажирами упал в реку 04:30
Прокуратура Сахалина проверит фото министра экологии с утками 04:27
Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
25.05.2020 08:24
Рубрика: В мире

День поминовения в США отметился массовым нарушением режима дистанцирования

Текст: Максим Макарычев
Тысячи человек нарушили правила социального дистанцирования во время Дня поминовения в США.
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

В Дейтоне, штат Флорида, в результате стрельбы из пневматического оружия возле парка Брейкерс Оушенфронт пострадали шесть человек. Их оперативно доставили в больницу, ранения не угрожают их жизни. В полиции заявили, что подозреваемых в стрельбе задержать не удалось, а пострадавшие не сотрудничают со следствием, отмечает The Daily Mail. Свидетелями стрельбы оказались около двухсот человек, которые находились в парке возле набережной, пренебрегая правилами социального дистанцирования.

В США сообщили подробности стрельбы на базе ВМС в Техасе

В Тампе, вдоль побережья залива Флориды людей было так много, что власти предприняли чрезвычайные меры, закрыв близлежащие переполненные парковки. "Дисней закрыт, Юниверсал-парк закрыт. Все закрыто, так куда пришли все люди? Они пришли на пляж", - отметил на воскресной пресс-конференции шериф округа Волусия Майк Читвуд, говоря о жителях, которые гуляли на побережье Флориды.

Стало известно, что полицейские также разыскивают человека, который разбрасывал деньги из своей машины у одного из пляжей. В результате около 200 человек окружили "щедрый автомобиль", чтобы собрать доллары. Читвуд пообещал найти водителя и предъявить ему обвинение, но отказался уточнить соответствующую статью уголовного кодекса.

По словам начальника полиции Дейтона Крейг Капри, толпы людей собрались на пляже в то время, когда жителям предписан режим социального дистанцирования. Глава службы безопасности на пляже округа Волусия Рэй Манчестер сказал, что в выходные на побережье Мексиканского залива на расстоянии почти в 80 километров поисковики спасли 300 человек, многие из которых заплыли за буйки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, практически каждая часть длинного побережья была заполнена.

Между тем

В воскресенье комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США призвал американцев, празднующих День поминовения, следовать федеральным правилам, направленным на обуздание пандемии коронавируса. "Я вновь напоминаю всем, что коронавирус все еще опасен. Каждый человек должен защищать себя и своих близких. Социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок защищают нас всех", - написал доктор Стивен Хан в своем Twitter.

"Несмотря на то, что штаты и некоторые государственные чиновники спешат смягчить ограничительные меры, мы должны принимать разумные и безопасные решения", - сказал в интервью CNN доктор Сима Ясмин, бывший специалист по инфекционным заболеваниям Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Наконец, доктор Энтони Фаучи, главный специалист по инфекционным болезням США, заявил, что американцы во время празднования Дня поминовения в общественных местах должны надеть маску и держаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. "Бегите. Пойдите погуляйте. Сходите на рыбалку. Однако помните, что когда вы находитесь в толпе, то легко можете заразиться вирусом", - отметил Фаучи, который не носит маску во время брифингов в Белом доме.

В мире В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля