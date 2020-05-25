День поминовения в США отметился массовым нарушением режима дистанцирования

Тысячи человек нарушили правила социального дистанцирования во время Дня поминовения в США.

В Дейтоне, штат Флорида, в результате стрельбы из пневматического оружия возле парка Брейкерс Оушенфронт пострадали шесть человек. Их оперативно доставили в больницу, ранения не угрожают их жизни. В полиции заявили, что подозреваемых в стрельбе задержать не удалось, а пострадавшие не сотрудничают со следствием, отмечает The Daily Mail. Свидетелями стрельбы оказались около двухсот человек, которые находились в парке возле набережной, пренебрегая правилами социального дистанцирования.

В Тампе, вдоль побережья залива Флориды людей было так много, что власти предприняли чрезвычайные меры, закрыв близлежащие переполненные парковки. "Дисней закрыт, Юниверсал-парк закрыт. Все закрыто, так куда пришли все люди? Они пришли на пляж", - отметил на воскресной пресс-конференции шериф округа Волусия Майк Читвуд, говоря о жителях, которые гуляли на побережье Флориды.

Стало известно, что полицейские также разыскивают человека, который разбрасывал деньги из своей машины у одного из пляжей. В результате около 200 человек окружили "щедрый автомобиль", чтобы собрать доллары. Читвуд пообещал найти водителя и предъявить ему обвинение, но отказался уточнить соответствующую статью уголовного кодекса.

По словам начальника полиции Дейтона Крейг Капри, толпы людей собрались на пляже в то время, когда жителям предписан режим социального дистанцирования. Глава службы безопасности на пляже округа Волусия Рэй Манчестер сказал, что в выходные на побережье Мексиканского залива на расстоянии почти в 80 километров поисковики спасли 300 человек, многие из которых заплыли за буйки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, практически каждая часть длинного побережья была заполнена.

Между тем

В воскресенье комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США призвал американцев, празднующих День поминовения, следовать федеральным правилам, направленным на обуздание пандемии коронавируса. "Я вновь напоминаю всем, что коронавирус все еще опасен. Каждый человек должен защищать себя и своих близких. Социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок защищают нас всех", - написал доктор Стивен Хан в своем Twitter.

"Несмотря на то, что штаты и некоторые государственные чиновники спешат смягчить ограничительные меры, мы должны принимать разумные и безопасные решения", - сказал в интервью CNN доктор Сима Ясмин, бывший специалист по инфекционным заболеваниям Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Наконец, доктор Энтони Фаучи, главный специалист по инфекционным болезням США, заявил, что американцы во время празднования Дня поминовения в общественных местах должны надеть маску и держаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. "Бегите. Пойдите погуляйте. Сходите на рыбалку. Однако помните, что когда вы находитесь в толпе, то легко можете заразиться вирусом", - отметил Фаучи, который не носит маску во время брифингов в Белом доме.