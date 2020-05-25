Дипломаты помогли застрявшим на Фиджи россиянам

В Москву спецрейсом доставили россиян, застрявших на Фиджи из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Как рассказали в МИД РФ, была проделана огромная работа. А началась она еще во второй половине марта. Москвой был составлен алгоритм по возвращению наших соотечественников из-за рубежа, появился "реальный и беспроигрышный вариант".

"Были задействованы шесть экипажей, чтобы без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи", - рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но в последний момент власти островного государства, расположенного в Тихом океане, отказали российскому самолету в посадке. Пришлось придумывать новый план. В итоге граждане России вернулись домой через Австралию и Италию.