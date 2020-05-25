Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

Очередные запасы "черного золота", которые по предварительным расчетам могут составить 2, 5 млн тонн, открыты белорусскими нефтяниками. Заместитель руководителя "Белоруснефти" Петр Повжик сообщил в понедельник, что речь идет об Избынском и Северо-Омельковщинском месторождениях, которые расположены в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Гомельской области.

Именно на этом регионе, по словам нефтяника, последние два года компания сконцентрировала своем основное внимание и получила хороший результат. "В январе было открытие южного блока Гарцевского месторождения. Сегодня мы можем говорить о достижениях, которые мы получили на двух новых структурах", - добавил он.

На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения в результате бурения промышленный приток нефти получили на глубине свыше четырех тысяч метров. В настоящий момент на скважине заканчивают бурение, спускается эксплуатационная колонна. "В середине следующего месяца мы введем ее в эксплуатацию", - уточнил Повжик.

А на скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил 50 тонн в сутки. Начальник буровых работ Виктор Архипенко рассказал журналистам, что скважина имеет забой 2954 метра. "Бурится она с 6 апреля с ускорением в 25 суток. Коммерческая скорость бурения проекта составляет 1118 метров в месяц, но фактически мы ведет разведку в два раза быстрее. Применяем современный инструмент, насосное высокопроизводительное оборудование, очистную систему", - пояснил он.

Лабораторные исследования показали, что у полученной с новых месторождений нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

Кстати, в данном регионе, по словам Повжика, в ближайшие три года компания планируют пробурить еще порядка десять поисково-разведочных скважин. А всего в республике на данный момент 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин, информирует БЕЛТА.