Пока в Правительстве РФ решают, как модернизировать лифтовую отрасль, используя новые материалы и передовые технологии, современный завод "Евролифтмаш" все это давно и успешно применяет. ООО ПО "Евролифтмаш" - из тех, кто начинал создавать первые российские лифты как альтернативу морально и физически устаревшему оборудованию, которое "советские" предприятия по инерции продолжали поставлять в жилые дома. Новинки рынка отличали надежность, высокий функционал безопасности, удобство управления, бесшумная работа, плавный ход и точность остановки, легкий монтаж и простота обслуживания.

Предприятие выпускает порядка 2000 в год, а легко может нарастить объемы до 3500 лифтов. Фото: ПО "Евролифтмаш"

На производстве освоен выпуск широкого ассортимента пассажирских лифтов: с верхним машинным помещением и без машинного помещения грузоподъемностью 400, 630, 1000, 1275, 1600 и 2000 кг со скоростью движения до 2,0 м/с. Модели грузоподъемностью 630 и 1000 кг доступны для маломобильных групп населения.

Чуть позже специально под программы капремонта подмосковный завод разработал серию моделей Light. Инженерам завода удалось создать конструкцию, позволяющую устанавливать кабины во все действующие типовые шахты, причем на максимально полезной площади. Это, в свою очередь, дало возможность расширить купе и увеличить личное пространство пассажиров. В эстетике интерьера - умеренный минимализм, гармония формы, цвета и света, качество и практичность материалов отделки, рациональное расположение каждого модуля управления лифтом.

Лифты, выполненные по европейским технологиям на высокоточном оборудовании, стали откровением для заказчиков, специалистов, жителей многоэтажек. Новые разработки обеспечивает конструкторское бюро, производство оснащено "умными" станками и автоматизированными линиями ведущих мировых производителей. На экспериментальной башне до передачи в серийное производство проводятся испытания лифтов, узлов, комплектующих и отдельных деталей. Сегодня локализация производства составляет 75%. За свою историю завод произвел более 7000 подъемников, из них 3700 - для программ капремонта. Завод держит марку: его продукция не уступает импортным аналогам ни по эстетическим, ни по эксплуатационным характеристикам. С предприятием активно сотрудничают 23 дилерских центра в разных регионах РФ.

Не случайно предприятие - в реестре квалифицированных подрядчиков более 70 субъектов РФ, является участником программ капремонта с 2014 года. Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ отмечает ООО ПО "Евролифтмаш" среди четырех наиболее значимых производителей лифтов для программ капремонта.

В 2025 году Россия должна получить полностью обновленный лифтовой парк. Общая потребность в лифтах может вырасти с 43 000 в 2019 году до 60 000 единиц к 2025 году.

Еще одно значимое событие - завершение нацпроекта "Жилье и городская среда". Порядка 30 млн семей ожидают переезда в современное комфортное жилье. Каждый год для них необходимо вводить в среднем 120 млн кв. м площадей. Застройщиков требуется обеспечить всем необходимым, в том числе лифтами.

От эффективного взаимодействия с государством зависит, какие лифты будут установлены в наших домах. "Опыт показывает: наилучший результат достигается в рамках равноправного партнерства, - говорит Николай Богданов. - Его конечная цель - создание в жилых комплексах территории комфорта, где человек чувствует себя уверенно и безопасно. Один из элементов такого пространства - наши лифты, современные, отвечающие мировым стандартам безопасности, простые в монтаже и безотказные в эксплуатации и при этом недорогие".

Для ООО ПО "Евролифтмаш" крайне важно участие в социально-значимых проектах. С января 2021 года в нескольких пилотных регионах планируется провести тестирование системы прямых закупок продукции у лифтостроителей и в случае успеха распространить эту практику повсеместно.

При этом исполнительная власть намерена делать рынок лифтового оборудования по-настоящему современным. Один из главных трендов - государство делает ставку на прямые закупки у заводов-производителей, не планируя больше приобретать оборудование у монтажных организаций. Основная суть задуманной реформы изложена в поручении Правительства РФ от 05.02.2019 г. № ДМ-П9-7пр.

Современный завод ООО ПО "Евролифтмаш" (Московская область) готов участвовать в пилотных тестах новой системы прямых поставок государству лифтового оборудования.

"Евролифтмаш" входит в TOП-3 лидеров отечественных лифтостроителей и в первую пятерку рейтинга всех поставщиков (в том числе с иностранным капиталом) лифтов в России. Современный завод - основное предприятие принципиально новой лифтовой индустрии Московской области. Наращивая мощности, используя инновационные технологии, высокоточное оборудование, современные управленческие решения, предприятие стремительно приближается к стратегическим ориентирам - созданию smart-производства, "завода будущего".

Пока мощности завода не загружены полностью. Предприятие выпускает порядка 2000 в год, а легко может нарастить объемы до 3500 лифтов. Было бы предложение. Уникальный потенциал позволяет команде "Евролифтмаша" рассчитывать на продолжение поставок для крупномасштабных проектов, в том числе таких, как "Жилье и городская среда" и региональные программы капремонта.

Предприятие стремительно приближается к стратегическим ориентирам - созданию smart-производства, "завода будущего".

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