Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает сайт турнира, такое решение было принято в понедельник, 25 мая, на заседании Совета Евролиги. Соревнование было приостановлено в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Клубы успели сыграть 28 туров из запланированных 34.

Состав участников турнира не изменится в следующем сезоне, таким образом Россия сохранит три клуба. В нынешнем сезоне от нашей страны в Евролиге выступали ЦСКА, "Химки" и "Зенит".

Также принято решение не доигрывать матчи другого турнира - Еврокубка. Здесь клубы успели сыграть до стадии четвертьфинала. Казанский УНИКС должен был встретиться с сербским "Партизаном", а еще один участник от России - "Локомотив-Кубань" - выбыл из борьбы за трофей ранее.