Евролига решила завершить сезон 2019/2020 досрочно

Сезон 2019/20 баскетбольных Евролиги и Еврокубка не будет доигран. Об этом стало известно по итогам заседания совета акционеров Евролиги, состоявшегося накануне.

В следующем сезоне баскетболисты ЦСКА и "Химок" снова встретятся не только в Единой лиге, но и в Евролиге. Фото: Михаил Синицын/РГ

Напомним, сезон находился на паузе с 12 марта. На момент остановки в Евролиге было сыграно 28 туров регулярного чемпионата из 34. Турнирную таблицу возглавлял турецкий "Анадолу" (24 победы- 4 поражения). Что касается российских клубов, ЦСКА (19-9) занимал четвертое место, "Химки"(13-15) - седьмое , а питерский "Зенит" (8-20) последнее, 18-е. В Еврокубке дело дошло до четвертьфинальной стадии, в которую пробился и казанский УНИКС.

По информации Eurohoops, руководство Евролиги было настроено довести сезон до конца. В субботу президент организации Жорди Бертомеу встретился с игроками, чтобы рассказать о вариантах возобновления турнира. Напомним, приоритетным считался план, при котором команды доиграют регулярный чемпионат, а затем сразятся в "Финале восьми", причем все матчи предполагалось провести в одном городе.

Однако, как сообщается, подавляющее большинство участников мероприятия, проходившего в формате видеоконференции, высказались против доигровки Евролиги. Вчера 11 клубов, обладателей долгосрочной лицензии "А", должны были проголосовать по поводу дальнейшей судьбы сезона. Однако Бертомеу сразу предложил не продолжать турнир, и необходимость в голосовании отпала.

"Вне сомнения, нам пришлось принять тяжелейшее решение за все 20 лет существования Евролиги. По причинам, на которые невозможно повлиять, мы досрочно завершаем самый успешный и увлекательный сезон в европейской баскетбольной истории", - говорится в заявлении Бертомеу.

В числе основных причин остановки сезона: неопределенность ситуации с коронавирусом, отсутствие гарантий свободного перемещения команд, повышенный риск получения игроками травм из-за недостатка времени на полноценные тренировочные лагеря. Отдельно подчеркивается, что дальнейшее откладывание решения по сезону 2019/20 было невозможно, поскольку это могло навредить сезону 2020/21.

"Спасая этот сезон, мы рисковали бы потерять следующий, - подчеркнул президент ЦСКА Андрей Ватутин, слова которого приводит официальный сайт армейского клуба. - Перед нами стоят куда более серьезные вызовы - турбулентность рынков, экономический кризис, вероятность проведения матчей без зрителей. Лучше уступить в сражении, но выиграть войну".

К слову, новый сезон Евролиги начнется 1 октября. Место проведения "Финала четырех" пока неизвестно. В этом розыгрыше его должен был принять немецкий Кельн. "Пока рано говорить, что следующий "Финал четырех" пройдет в этом же городе. Мы предпримем усилия, чтобы это осуществить", - отметил Бертомеу.

А вот что на следующий сезон точно не поменяется, так это состав участников. Таким образом, впервые в двух сезонах подряд Единую лигу в Евролиге представят три клуба.

Впервые в истории Единую лигу в двух сезонах Евролиги подряд представят сразу три клуба

В этом плане меньше всего поводов для волнений было у ЦСКА, который владеет лицензией "А". А вот у "Химок"и "Зенита" никаких гарантий на сезон 2020/21 не было. В руководстве подмосковной команды без обиняков говорили, что бюджет команды будет напрямую зависеть от турнира, в который она попадет.

"Химки" были готовы к любому решению Евролиги. Выбор в пользу завершения сезона представляется логичным, потому что, несмотря на всеобщее желание скорее вернуться к нормальной жизни, вопросы здоровья и безопасности всех участников являются приоритетными. Теперь нам предстоит проанализировать текущую ситуацию и начать готовиться к следующему сезону", - отметил генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов.

В Еврокубке сезон стартует 30 сентября. В нем точно выступят восемь команд, пробившихся в 1/4 финала. Остальные 16 мест будут распределены по итогам национальных чемпионатов.