Евролига решила завершить сезон 2019/2020 досрочно

Новости

Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором майдана 22:40
Определены "лучшие" ругательства, помогающие лучше перенести боль 22:33
ВОЗ: Через несколько месяцев мир может накрыть вторая волна коронавируса 22:24
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 22:13
Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы 21:49
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19 21:48
Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 20:56
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 20:38
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 20:38
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего коронавирусом постояльцев хостела 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Замкнули кольцо

Евролига решила завершить сезон 2019/2020 досрочно
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Сезон 2019/20 баскетбольных Евролиги и Еврокубка не будет доигран. Об этом стало известно по итогам заседания совета акционеров Евролиги, состоявшегося накануне.
В следующем сезоне баскетболисты ЦСКА и "Химок" снова встретятся не только в Единой лиге, но и в Евролиге. Фото: Михаил Синицын/РГ В следующем сезоне баскетболисты ЦСКА и "Химок" снова встретятся не только в Единой лиге, но и в Евролиге. Фото: Михаил Синицын/РГ
В следующем сезоне баскетболисты ЦСКА и "Химок" снова встретятся не только в Единой лиге, но и в Евролиге. Фото: Михаил Синицын/РГ

Напомним, сезон находился на паузе с 12 марта. На момент остановки в Евролиге было сыграно 28 туров регулярного чемпионата из 34. Турнирную таблицу возглавлял турецкий "Анадолу" (24 победы- 4 поражения). Что касается российских клубов, ЦСКА (19-9) занимал четвертое место, "Химки"(13-15) - седьмое , а питерский "Зенит" (8-20) последнее, 18-е. В Еврокубке дело дошло до четвертьфинальной стадии, в которую пробился и казанский УНИКС.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Прославленный баскетболист Римас Куртинайтис отмечает 60-летний юбилей

По информации Eurohoops, руководство Евролиги было настроено довести сезон до конца. В субботу президент организации Жорди Бертомеу встретился с игроками, чтобы рассказать о вариантах возобновления турнира. Напомним, приоритетным считался план, при котором команды доиграют регулярный чемпионат, а затем сразятся в "Финале восьми", причем все матчи предполагалось провести в одном городе.

Однако, как сообщается, подавляющее большинство участников мероприятия, проходившего в формате видеоконференции, высказались против доигровки Евролиги. Вчера 11 клубов, обладателей долгосрочной лицензии "А", должны были проголосовать по поводу дальнейшей судьбы сезона. Однако Бертомеу сразу предложил не продолжать турнир, и необходимость в голосовании отпала.

"Вне сомнения, нам пришлось принять тяжелейшее решение за все 20 лет существования Евролиги. По причинам, на которые невозможно повлиять, мы досрочно завершаем самый успешный и увлекательный сезон в европейской баскетбольной истории", - говорится в заявлении Бертомеу.

В числе основных причин остановки сезона: неопределенность ситуации с коронавирусом, отсутствие гарантий свободного перемещения команд, повышенный риск получения игроками травм из-за недостатка времени на полноценные тренировочные лагеря. Отдельно подчеркивается, что дальнейшее откладывание решения по сезону 2019/20 было невозможно, поскольку это могло навредить сезону 2020/21.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гендиректор БК "Химки" Павел Астахов: Хотим доиграть сезон в Евролиге

"Спасая этот сезон, мы рисковали бы потерять следующий, - подчеркнул президент ЦСКА Андрей Ватутин, слова которого приводит официальный сайт армейского клуба. - Перед нами стоят куда более серьезные вызовы - турбулентность рынков, экономический кризис, вероятность проведения матчей без зрителей. Лучше уступить в сражении, но выиграть войну".

К слову, новый сезон Евролиги начнется 1 октября. Место проведения "Финала четырех" пока неизвестно. В этом розыгрыше его должен был принять немецкий Кельн. "Пока рано говорить, что следующий "Финал четырех" пройдет в этом же городе. Мы предпримем усилия, чтобы это осуществить", - отметил Бертомеу.

А вот что на следующий сезон точно не поменяется, так это состав участников. Таким образом, впервые в двух сезонах подряд Единую лигу в Евролиге представят три клуба.

Впервые в истории Единую лигу в двух сезонах Евролиги подряд представят сразу три клуба

В этом плане меньше всего поводов для волнений было у ЦСКА, который владеет лицензией "А". А вот у "Химок"и "Зенита" никаких гарантий на сезон 2020/21 не было. В руководстве подмосковной команды без обиняков говорили, что бюджет команды будет напрямую зависеть от турнира, в который она попадет.

Россияне не вошли в сборную десятилетия баскетбольной Евролиги

"Химки" были готовы к любому решению Евролиги. Выбор в пользу завершения сезона представляется логичным, потому что, несмотря на всеобщее желание скорее вернуться к нормальной жизни, вопросы здоровья и безопасности всех участников являются приоритетными. Теперь нам предстоит проанализировать текущую ситуацию и начать готовиться к следующему сезону", - отметил генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов.

В Еврокубке сезон стартует 30 сентября. В нем точно выступят восемь команд, пробившихся в 1/4 финала. Остальные 16 мест будут распределены по итогам национальных чемпионатов.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки" Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
"Когда что-то пошло не так": Видео с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым