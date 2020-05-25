Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии

В этом году международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет в необычном формате. Отмененный из-за пандемии, он из узкого ущелья знаменитого чешского курорта разольется по всей стране: 96 кинотеатров Чехии одновременно и только один раз покажут 16 картин, отобранных для программ 2020 года.

Это игровые и документальные фильмы, уже прошедшие на других крупных фестивалях, - такие как "Молочные зубы" Шеннона Мерфи (Австралия), "Кубрик о Кубрике" Грегори Монро (Франция), "Крот" Мейти Альберди (Чили), "Люксор" Зейны Дурры (Египет), "Без отличительных черт" Фернанды Валадес (Мексика), "Плохие сказки" братьев Дамианро и Фабио Д`Инноченцо… Российских фильмов среди них - впервые за много лет - не наблюдается.

"Любители кино не смогут в этом году приехать в Карловы Вары, и мы решили подарить им хотя бы часть нашего фестиваля, - сказал президент KVIFF Иржи Бартошка. - Этим мы хотели бы отблагодарить наших гостей за ту фантастическую атмосферу, которую они ежегодно создают на фестивале. Мы поражены тем интересом, которые наши зрители проявляют к кино, и великолепно, что почти сотня кинотеатров восьмидесяти больших и малых городов страны изъявили готовность принять наш фестиваль в этом году. Уверен, что мы сможем предложить вам не только замечательные фильмы, но и немного этой уникальной фестивальной атмосферы".

Показ фестивальных фильмов пройдет с 3 по 11 июля.