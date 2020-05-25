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25.05.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Четверные не для всех

Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Россиянка Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса - за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

С 2019 года Трусова уже значится в числе рекордсменок за два других "квада" - тулуп и лутц. А флип Александра скрутила и приземлила 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине и где Саша в итоге заняла третье место после теперь уже экс-напарниц по группе Этери Тутберидзе - Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Напомним, что в сезоне-2019/20 Трусова праздновала победу на двух этапах Гран-при, но на чемпионате России и чемпионате Европы оставалась с бронзовыми наградами и в тени подруг-соперниц.

Баллов Трусова недополучала, потому что не могла чисто сделать все заявленные четверные и падала. Но после того, как стало известно об отмене канадского чемпионата мира из-за пандемии коронавируса, Трусова разместила в "Инстаграме" видеозапись, на которой она выполняет произвольную программу с пятью "квадами": четверными флипом, сальховом, лутцом, каскадом "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов", а также сольным четверным тулупом. "Жаль. Было бы интересно!" - подписала видео Трусова, которая, очевидно, была в прекрасной форме.

Но теперь за развитие таланта Трусовой отвечает другой специалист. В мае стало известно, что спортсменка перешла тренироваться под руководство двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что еще одна ученица Этери Георгиевны - Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, победила в голосовании за звание олимпийской иконы стиля. В финале Загитова с большим преимуществом опередила американского фигуриста Джонни Вейра. Россиянка набрала 62 процента.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Спасибо всем, кто голосовал за меня, за вашу поддержку. Вы самые лучшие!" - написала Загитова в "сториз" своей страницы в "Инстаграме".

И еще одна впечатляющая цифра от Загитовой. Видео с отрывком показательного номера, когда олимпийская чемпионка предстала в образе Лары Крофт, собрало более 22 миллионов просмотров в популярной социальной сети TikTok. Фишка в том, что во время проката у Загитовой возникла заминка из-за того, что на куртке заклинила молния.

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