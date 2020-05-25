Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип. Это произошло 7 декабря 2019 года в Турине, где проходил финал Гран-при. До россиянки этот прыжок не удавалось исполнить никому.

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, этот рекорд для Трусовой стал уже третьим. Ранее спортсменка выполняла четверные тулуп и лутц.

В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне Трусова, выступавшая в группе Этери Тутберидзе, завоевала бронзовые награды на чемпионатах Европы и России, а также стала третьей в финале Гран-при.

В мае стало известно, что 15-летняя спортсменка приняла решение перейти от Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.