Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711, 2716; 2004, N 24, ст. 2335; N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 1, ст. 37; N 10, ст. 1151; N 17, ст. 1938; N 18, ст. 2118; N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; N 29, ст. 3640; N 45, ст. 5268; N 52, ст. 6433; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794, 2799; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 16; N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 4702; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 43, ст. 5786; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1638, 1648; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5453; N 44, ст. 5642; N 51, ст. 6684; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 14, ст. 1543; N 19, ст. 2299, 2300; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; 2015, N 6, ст. 886; N 14, ст. 2015; N 29, ст. 4357; N 41, ст. 5639; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 23, ст. 3227; 2018, N 7, ст. 961; N 17, ст. 2432; N 28, ст. 4148; N 51, ст. 7861; N 53, ст. 8476; 2019, N 22, ст. 2660; 2020, N 9, ст. 1119) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 32 дополнить подпунктом "б1" следующего содержания:

"б1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;";

б) в пункте 33 слова "а1" и "а2" заменить словами "а1", "а2" и "б1";

2) в статье 16:

а) пункт 2 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) пункт 5 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

в) пункт 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

г) пункт 7 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

д) пункт 8 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

е) пункт 9 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

3) в статье 17:

а) пункт 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) в пункте 171:

слово "Избиратели" заменить словами "При этом избиратели", дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Если в соответствии с пунктом 16 статьи 64 настоящего Федерального закона предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума по месту его нахождения на избирательных участках, участках референдума, образованных в указанных местах, списки избирателей, участников референдума составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений избирателей, участников референдума, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

4) статью 18 дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов - 40 процентов, соответствующий законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования по представлению организующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в схему избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие требованиям пункта 4 настоящей статьи. Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, соответствующий законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования по представлению организующей выборы избирательной комиссии утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящем пункте. Если соответствующий законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования не внесет изменения в схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, такие изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема утверждается) организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через тридцать дней после истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) указанными органами.";

5) в статье 19:

а) пункт 2 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) пункт 23 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

в) пункт 7 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

6) пункт 7 статьи 22 после слов "избирательной комиссии муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

7) пункт 11 статьи 23 после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муниципальных округов,";

8) в статье 24:

а) пункт 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) пункт 9 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

9) в пункте 5 статьи 28:

а) абзац первый после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) подпункт "б" после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

10) пункт 11 статьи 29 после слов "избирательной комиссии муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

11) в статье 33:

а) абзац 1 пункта 31 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

б) пункт 33 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

12) в пункте 19 статьи 35 слова "и представительных органов городских округов" заменить словами ", представительных органов городских округов и представительных органов муниципальных округов";

13) в статье 38:

а) пункт 1 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

б) пункт 11 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

в) пункт 16 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

г) пункт 31 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

д) в пункте 24:

подпункт "а2" после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

подпункт "в2" после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов";

14) в пункте 5 статьи 41 слова "(обнародования) общих данных о результатах выборов" заменить словами "результатов выборов";

15) пункт 11 статьи 58 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

16) в статье 59:

а) в пункте 8 второе предложение изложить в следующей редакции: "Законом может быть предусмотрено, что редакции государственных или муниципальных периодических печатных изданий (соответственно уровню выборов, референдума) обязаны публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума в срок, установленный этим законом.";

б) в пункте 91 слова "государственных и" заменить словами "государственных или";

17) статью 66 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

18) пункт 36 статьи 68 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов", после слов "муниципальном районе" дополнить словами ", муниципальном округе";

19) пункт 7 статьи 75 после слов "избирательной комиссии муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

20) подпункт "и" пункта 7 статьи 76 после слов "глав муниципальных районов" дополнить словами ", глав муниципальных округов".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 18, ст. 2118; 2010, N 41, ст. 5192; 2011, N 29, ст. 4291; N 31, ст. 4702; 2017, N 23, ст. 3226; N 50, ст. 7545) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 25 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

2) пункт 2 статьи 26 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1492, 1493; 2018, N 24, ст. 3417) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 15 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

2) часть 2 статьи 16 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

3) в части 14 статьи 65 слова "нескольких муниципальных районов и (или) городского округа" заменить словами "муниципального округа, городского округа, нескольких муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов", слова "(городского округа)" заменить словами "(муниципального округа, городского округа)";

4) в части 6 статьи 66 слова "(городского округа)" заменить словами "(муниципального округа, городского округа)".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 14 сентября 2020 года.

3. Положения статей 4, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 35, 38, 41, 58, 59, 66, 68, 75 и 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин