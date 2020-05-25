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25.05.2020 23:45
Рубрика: Общество

Чинов не признает

Коронавирус подтвержден у главы Тувы
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Кызыл)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
В Туве с коронавирусом госпитализирован глава региона Шолбан Кара-оол. В больницу он попал накануне, скорее всего, заразившись в ходе рабочих поездок и контактов.

О госпитализации Кара-оол сообщил сам на своей странице в социальных сетях. Видеообращение руководитель региона записал прямо из палаты. В нем он рассказывает о том, почему нельзя недооценивать серьезность заболевания.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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- Самое главное, что для себя надо понимать: болезнь заразная, распространяется очень быстро. Охватывает все части организма. Человеку становится хуже буквально за четыре дня, он может превратиться в труп. Берегите себя, - говорит Кара-оол.

Как позже пояснил председатель Верховного Хурала Республики Тува Кан-оол Даваа, глава республики мог заразиться во время проверки работ по развертыванию инфекционного госпиталя.

Исполняющим обязанности главы Республики Тува назначен первый вице-премьер Александр Брокерт, однако Шолбан Кара-оол заявил, что полностью самоустраняться на время лечения не будет и постарается по мере возможности контролировать ситуацию в регионе удаленно.

В больнице оказались также несколько чиновников из районных администраций.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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А в соседней республике Хакасия, кстати, две недели на карантине были вынуждены провести глава региона Валентин Коновалов и несколько региональных министров - они контактировали с больными коронавирусом. Диагноз у них, к счастью, не подтвердился.

В Красноярском крае накануне стало известно о том, что COVID-19 обнаружился у одного из сотрудников регионального министерства здравоохранения. Его отправили на лечение, а всех, с кем он контактировал последние дни, включая главу ведомства Бориса Немика, на самоизоляцию.

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