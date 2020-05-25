Госучреждения из пострадавших отраслей смогут тратить субсидии на зарплаты

Правительство разрешило федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей использовать субсидии, полученные для выполнения государственного задания, на разного рода обязательные выплаты в период нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежде всего, конечно же, это заработная плата, а также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества", - уточнил он.

Эта возможность будет предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию. В результате государственные учреждения из наиболее пострадавших отраслей смогут обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время, полагает глава кабмина.