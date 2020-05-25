Греция восстановила паромное сообщение с островами

Греция восстановила регулярное паромное сообщение с островами, прерванное в марте из-за эпидемии коронавируса. До сегодняшнего дня попасть на острова могли лишь поставщики различных товаров и местные жители, отмечает AP.

Теперь паромами могут воспользоваться все желающие при условии, что они будут соблюдать правила социального дистанцирования.

Впрочем, они действуют по всей Греции, в том числе в открывшихся сегодня кафе и ресторанах, тех, что имеют возможность обслуживать клиентов на открытом воздухе. Как отмечают владельцы заведений, первый день отмечен крайне малым количеством клиентов, кафе, в которых прежде было не найти свободного места, стоят пустые. Надежды на изменение ситуации в ближайший месяц практически нет. Туристическая отрасль приносит 25-30 процентов ВВП, а принимать отдыхающих из-за рубежа Греция, по словам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, начнет только 1 июля.

Стоит отметить, что для своих граждан греческие отели откроются уже 15 июня. Именно с этой даты должен был начаться летний сезон в стране, но благодаря небольшому числу инфицированных коронавирусом (всего 2,9 тысячи заболевших и 171 умерший) власти открыли его на три недели раньше.

Примечательно, что этот понедельник для многих европейских стран стал довольно значимым. В Испании начался пляжный сезон, в Италии открылись бассейны и спортивные залы, в Исландии заработали бары и дискотеки, в Чехии - рестораны, отели, зоопарки, бассейны и тату-салоны.