Постановление правительства Хабаровского края от 25 мая 2020 года № 222-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 137-пр "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан"

В связи с продлением срока действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, в целях оказания единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 137-пр "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, находящимся по состоянию на 26 марта 2020 г. в трудовых отношениях с организациями, деятельность которых приостановлена постановлением Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" (далее - постановление Правительства Хабаровского края № 97-пр):

а) в случае их нахождения в отпуске без сохранения заработной платы в период с 27 марта по 01 июня 2020 г.;

б) прекратившим трудовые отношения в период с 27 марта по 01 июня 2020 г., за исключением случаев увольнения за виновные действия;";

б) в подпункте 2 слова "и постановлением Правительства Хабаровского края № 147-пр" исключить;

2) в абзаце шестом пункта 6: а) слова "15 мая" заменить словами "01 июня";

б) слова "и постановлением Правительства Хабаровского края № 147-пр" исключить;

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае дополнения нормативным правовым актом Хабаровского края перечня организаций, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр, ранее принятые решения об отказе в выплате единовременной адресной помощи пересматриваются в беззаявительном порядке.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







