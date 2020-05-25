Хроника коронавируса: Что произошло 25 мая

У россиян вернулся вкус к покупкам. После двух месяцев заточения они вовсю готовятся к выходу из самоизоляции. Фото: Сергей Михеев/РГ

Маткапитал без заявления

С середины апреля более 115 тысяч семей в России получили сертификат на маткапитал без подачи заявлений, сообщили в минтруде. Всего с начала года выдано более 160 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них около 75 тысяч семей получили сертификат на первого ребенка.

Маски оставят на два месяца

Масочный режим россиянам придется соблюдать ближайшие один-два месяца, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее словам, нужно будет соблюдать требования по чистоте рук, помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и многие другие.

От матери - к ребенку

Коронавирус не передается от инфицированной матери ребенку во время беременности. Заражение возможно только в случае контакта с носителем вируса уже после рождения, сообщила телеканалу "Россия-1" главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава, профессор Лейла Адамян. Сейчас в России более 2 тысяч беременных с подтвержденным коронавирусом.

Медикам выплатили апрельские надбавки

Федеральные выплаты работающим с COVID-19 медикам за апрель завершены - их получили 153 тысячи специалистов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом президентских стимулирующих надбавок медикам выплачено 10,7 млрд рублей, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхов. Всего президентские выплаты получили представители 1,7 тысячи медучреждений.

ВОЗ советует сохранять меры безопасности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам продолжать принимать меры для подавления распространения коронавируса, чтобы предотвратить вторую волну заболеваемости, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Если ослабить меры, вирус может вернуться в октябре-ноябре, считает эксперт.

Арендную плату отсрочили

В России заключено уже почти 29 тысяч соглашений об отсрочке, снижении или освобождении от арендной платы, сообщили в минэкономразвития. 930 допсоглашений на сумму 181 млн рублей касаются наиболее пострадавших категорий МСП. Общая сумма отсрочки за 2020 год может составить 11,5 млрд рублей. Более 18,2 тысячи допсоглашений заключено по муниципальному и госимуществу на 1,2 млрд рублей. Еще 8,5 тысячи соглашений на сумму 790 млн рублей касаются объектов частной собственности.

Россияне вернулись к шопингу

На прошлой неделе индекс потребительской активности (количество посещенных торговых точек) в России оказался самым высоким за все недели самоизоляции, следует из данных Сбербанка. Некоторые регионы практически вернулись к докарантинным значениям потребительской активности февраля - начала марта.

"Аэрофлот" возобновит полеты

Группа "Аэрофлот" в июне начнет постепенно восстанавливать перевозки, сообщили в компании. С 1 июня возобновит полеты входящая в группу авиакомпания "Победа". На первом этапе планируется восстановить перевозки внутри России. В апреле 2020 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек.

Вакцинацию планируют на осень

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. Однако весь процесс займет от полугода до девяти месяцев, сообщил в понедельник Первому каналу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться в июне, производство - к концу лета.

Спортивные сборные возобновят тренировки

С 25 мая работа федеральных баз подготовки сборных команд России возобновлена, сообщили в минспорта. Но прежде чем выйти на тренировку, спортсмены должны сдать тесты на коронавирус и пройти углубленное медицинское обследование.

Европа смягчает карантин

С 25 мая ряд европейских стран смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19. В Греции открылись предприятия общепита и были разрешены поездки на острова. В Чехии отменили требование носить медицинские маски в общественных местах - оно сохраняется только для закрытых помещений. В Германии почти были открыты рестораны и пивные. В отдельных регионах страны отели и хостелы готовы принимать туристов. В Мадриде и Барселоне разрешили встречи с близкими и открыли террасы кафе и баров.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8946 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2 560 случаев. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 118 798 человек. Скончались 3633 человека.