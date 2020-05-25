Иск к Китаю как признание собственного бессилия

Действия западных политиков представляют собой не что иное, как попытки переложить на других ответственность за сделанную ими неудачную противоэпидемическую работу. Они просто пытаются с помощью возбуждения настроения народничества перенести внутренние противоречия.

Пока медицинские и научные круги в мире еще не пришли к единству мнений о происхождении нового коронавируса. Однако из-за неудачных противоэпидемических действий США оказались главным "экспортером" пандемии для ряда стран мира, ставя под угрозу глобальную безопасность здравоохранения. Иск к Китаю в очередной раз обнажил наглую идеологию доминирования и двойных стандартов некоторых американских политиков. Сегодняшний Китай - уже не та страна, которая существовала сто лет тому назад, сегодняшний мир - также другой. Правильно отметил Ван И: все попытки нарушить суверенитет и достоинство Китая, отнять плоды, полученные китайским народом усердным трудом - сон среди бела дня: и не выспишься, и время потеряешь.