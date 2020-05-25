К первому этапу снятия ограничений готовы 44 региона

К первому этапу снятия ограничений готовы 44 из 85 регионов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Коэффициент распространения (сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции) сейчас меньше единицы в 27 субъектах РФ и еще в 17 он равен единице.

Анна Попова констатировала, что ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался. "Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций", - подчеркнула она. В отличие от других стран, в России не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 на дому.