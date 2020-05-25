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25.05.2020 17:23
Рубрика: Власть

В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Текст: Евгений Гайва
Смягчить меры из-за коронавируса сегодня могут 23 региона России, где показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор", - сказал Чернышенко на брифинге в правительстве России, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России контролируется ежедневно. За последние 10 дней коэффициент распространения заражения устойчиво находится ниже единицы. Кроме того, снижается нагрузка на систему здравоохранения.

Потому правительство России, по словам Чернышенко, начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, уточнил он.

Регионам необходимо подготовиться к приему туристов, добавил вице-премьер. "В ближайшее время немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры", - сказал Чернышенко, обращаясь к регионам.

Надо помочь туристической отрасли подготовиться к приему туристов, пояснил он.

Дмитрий Чернышенко также добавил, что в ближайшее время правительство объявит о мерах поддержки туристической отрасли.

Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры РГ-Видео

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