Новости

Сирийские военные уничтожили банду ДАИШ в провинции Ракка 02:14
Китай выразил США протест в связи с планами продать торпеды Тайваню 01:51
Дипломаты помогли застрявшим на Фиджи россиянам 01:47
Кубинские врачи завершили гуманитарную миссию в Ломбардии 01:30
США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам 01:14
Трамп не исключил попыток фальсификации выборов на фоне пандемии 00:40
Личные вещи Марии Антуанетты были проданы по цене парижского десерта 00:40
Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы 00:04
Чемпионат Италии по футболу могут возобновить 13 или 20 июня 00:01
ЦОДД предупредил о тумане в Москве и Подмосковье 24.05.2020
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный" 24.05.2020
Пробные тесты показали эффективность новой вакцины против трех видов рака 24.05.2020
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля 24.05.2020
Матч "Ливерпуля" с "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса 24.05.2020
Глава Крыма подписал указ о платных обсерваторах для всех приезжих 24.05.2020
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний врач 24.05.2020
Очевидцы рассказали о перестрелке в ЖК "Ясный" 24.05.2020
В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского 24.05.2020
Перестрелку в московском ЖК устроили земляки из Оренбурга 24.05.2020
СК возбудил уголовное дело после перестрелки в ЖК "Ясный" 24.05.2020
На одной из глубочайших шахт мира случилось массовое заражение COVID-19 24.05.2020
Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху 24.05.2020
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе 24.05.2020
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках 24.05.2020
Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии 24.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
25.05.2020 00:25
Рубрика: В мире

Праздник свободы

Африка стала свободной во многом благодаря СССР
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Создание Организации африканского единства (в настоящее время Африканский союз) 25 мая 1963 года стало кульминацией первого этапа деколонизации на Черном континенте, а дата появления Организации празднуется в настоящее время как День Африки. Большая заслуга в освобождении африканских стран принадлежит СССР, к мнению которого были вынуждены прислушиваться все страны.

Именно под давлением Советского Союза была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным государствам и народам, провозглашающая необходимость покончить с колониализмом и любой сегрегацией и дискриминацией. Документ утвердили на сессии Генассамблеи ООН в 1960 году, несмотря на возражения управлявших колониями государств, в том числе Великобритании и Франции, которые считали, что колонии не готовы к независимости. Эта декларация придала мощный импульс освободительному движению по всему миру, в первую очередь в Африке. Кроме того, СССР показывал, что капиталистический путь развития не единственный, и что есть альтернатива в виде социализма. Благодаря этому, многие страны Африки после окончания колонизации избрали социализм.

Многие страны Африки после окончания колонизации избрали социализм

СССР отстаивал право каждого народа на независимость на встречах с партнерами по антигитлеровской коалиции, когда речь шла о послевоенной картине мира. А на конференции Объединенных наций в 1945 году в Сан-Франциско по настоянию советской делегации были зафиксированы принципы самоопределения народов, национального равноправия и отказа от расовой дискриминации. Благодаря в том числе поддержке СССР на международной арене независимость вскоре после войны получили Ливия, Марокко, Тунис и другие страны.

ВОЗ: Четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом в Африке

Сегодня, после перерыва, Россия возвращается в Африку. Большой резонанс получил саммит "Россия-Африка", прошедший в Сочи в октябре 2019 года. Сейчас готовится второй такой саммит, его проведение намечено на 2022 год.

В мире Африка Общество История

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля