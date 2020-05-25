Создание Организации африканского единства (в настоящее время Африканский союз) 25 мая 1963 года стало кульминацией первого этапа деколонизации на Черном континенте, а дата появления Организации празднуется в настоящее время как День Африки. Большая заслуга в освобождении африканских стран принадлежит СССР, к мнению которого были вынуждены прислушиваться все страны.

Именно под давлением Советского Союза была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным государствам и народам, провозглашающая необходимость покончить с колониализмом и любой сегрегацией и дискриминацией. Документ утвердили на сессии Генассамблеи ООН в 1960 году, несмотря на возражения управлявших колониями государств, в том числе Великобритании и Франции, которые считали, что колонии не готовы к независимости. Эта декларация придала мощный импульс освободительному движению по всему миру, в первую очередь в Африке. Кроме того, СССР показывал, что капиталистический путь развития не единственный, и что есть альтернатива в виде социализма. Благодаря этому, многие страны Африки после окончания колонизации избрали социализм.

Многие страны Африки после окончания колонизации избрали социализм

СССР отстаивал право каждого народа на независимость на встречах с партнерами по антигитлеровской коалиции, когда речь шла о послевоенной картине мира. А на конференции Объединенных наций в 1945 году в Сан-Франциско по настоянию советской делегации были зафиксированы принципы самоопределения народов, национального равноправия и отказа от расовой дискриминации. Благодаря в том числе поддержке СССР на международной арене независимость вскоре после войны получили Ливия, Марокко, Тунис и другие страны.

Сегодня, после перерыва, Россия возвращается в Африку. Большой резонанс получил саммит "Россия-Африка", прошедший в Сочи в октябре 2019 года. Сейчас готовится второй такой саммит, его проведение намечено на 2022 год.