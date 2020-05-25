Мусульмане 24 мая встретили один из своих главных праздников - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамазан.

После длинного поста в этот день принято готовить угощения, ходить с поздравлениями в гости, посещать могилы близких. В этом году мусульмане России отметили Ураза-байрам в условиях самоизоляции. Так что не получилось сходить в гости и собраться в мечетях для коллективного намаза. Но это не омрачило праздник.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин встретил его в Галеевской мечети Казани, откуда была организована онлайн-трансляция. Разумеется, не обошел он в проповеди ситуацию с коронавирусом. Муфтий призвал задуматься о причинах происходящего: "А может Всевышний закрыл наши рты масками, устав от наших ссор, пустословия и сплетен? Вполне вероятно, что Он заново научил нас мыть свои лица и руки, чтобы мы смыли с себя грехи, бесстыдство и лицемерие, ибо чистота - это половина веры!".

Проповедь Верховного муфтия, главы Центрального духовного управления мусульман России Талгата Сафа Таджуддина транслировали по Башкирскому спутниковому телевидению, Первому каналу и в интернете. Накануне он призвал людей оставаться дома, выполнять требование врачей.

Верующие спокойно восприняли наставления. Весь священный месяц Рамазан они тоже не ходили в мечети, молились, принимали пищу только дома. Что не мешало делать им добрые дела. "Любой добрый поступок в Рамазан равен 70 добрым делам, совершенным в любой другой месяц, но и грех вырастает во столько же раз, - подчеркнул Верховный муфтий. - Поэтому Ураза-байрам - праздник, прежде всего, души и благодарения Всевышнему".

На пожертвования верующих, поступающих в благотворительные фонды, волонтеры покупали продукты, произведенные по стандартам халяль, формировали наборы и раздавали нуждающимся. "Традиционное пожертвование фитр-садака мы сделали онлайн", - рассказала "РГ" Гульшат Бикбулатова из башкирского города Мелеуза. В этом году для малоимущих минимальная сумма составляла 100 рублей, для людей со средним достатком - 200, для состоятельных - 700 рублей.

Также поступали верующие и в других регионах. Ограничения, связанные с самоизоляцией, не представляли особой сложности. Духовенство создало условия, при которых они могли исполнить то, что предписано правилами шариата.

Сумели верующие соблюсти и традиции гостеприимства. Махачкалинка Раиса Омарова рассказала "РГ", что приготовила любимые праздничные блюда: чуду с зеленью, долму, пироги. На Ураза-байрам надо обязательно угощать родных, близких, соседей. Раиса живет в многоэтажке. И жители дома нашли выход. "На лестничной площадке мы поставили табурет, - продолжает Раиса. - Я готовила плов и чуду". Все это она поставила на табурет. Соседи возьмут себе понемногу. Другая женщина испекла сладкое и тоже выставила для угощения.

В былые времена на массовые разговения в Казани на футбольном стадионе собирались десятки тысяч человек. В этом году организовали доставку бесплатных ифтар-наборов на дом для нуждающихся. В общей сложности татарстанцам раздали более 30 тысяч ланч-боксов.

"Ничего страшного, что в этом году пришлось от чего-то отказаться. Зато акцент Ураза-байрама сместился на внутреннюю работу. Можно было больше времени провести наедине с собой, почитать Коран", - рассказала корреспонденту "Российской газеты" казанский журналист и сценарист Айсылу Хафизова.