Все больше стран открывают пляжный сезон. Главный вопрос, который диктует пандемия коронавируса, - как обеспечить соблюдение социальной дистанции на побережьях. В Греции, где уже открылись более 500 пляжей, на тысячу квадратных метров будут запускать максимум 40 человек. А чтобы соблазна придвинуться к соседу не было, зонтики будут намертво вгонять в песок в четырех метрах друг от друга. В Афинах, если кто-то все же попробует нарушить дистанцию, над его головой тут же появится квадрокоптер с громкоговорителем, который напомнит: "Мы держим дистанцию, мы уважаем здоровье других". А на острове Санторини вокруг шезлонгов установят защитные стекла, так что со стороны будет казаться, будто пляж усыпан автобусными остановками.

В Испании к соблюдению дистанции тоже подошли творчески. К примеру, пляж в городе Санхенхо, провинция Понтеведра, разделят на 780 квадратов площадью три на три метра, расстояние между "клетками" - полтора метра. По углам квадратов расставят колья и соединят их разного цвета веревками - в зависимости от сектора пляжа. Всего цветов пять: красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетовый. Как пишет испанская газета El Pais, один квадрат рассчитан на двух посетителей, но если на побережье пришла, например, семья из пяти человек, то им выделят уже площадь двух квадратов, а веревки снимут. Если гостей восемь - три квадрата, а если 12 - то все четыре. При этом забронировать себе "клеточку" заранее нельзя.

Ограничивать число посетителей будут и другие популярные курортные направления Европы. Например, в Черногории одной семье разрешат использовать 16 квадратных метров пляжа, а в Албании на 10 квадратах смогут находиться не более четырех человек. На хорватские пляжи планируют запускать не более 15 человек на сто квадратных метров. Дистанцию в полтора метра власти настоятельно рекомендуют соблюдать как на суше, так и в воде.

Особое внимание уделяется, конечно же, санитарии. В Греции и Хорватии после каждого посетителя будут тщательно дезинфицировать шезлонг. Кстати, здесь на входах на пляж установят еще и стойки с антисептиком для всех желающих. А в американском округе Майами-Дейд вообще ввели "контрольно-масочную" систему: без защиты на лице заходить на пляжи нельзя. Снять ее разрешается, только если люди соблюдают дистанцию в два метра или купаются. Запрещено здесь устраивать пикники, рыбачить, играть в волейбол или бросать друг другу фрисби ("летающую тарелку"). Правда, заниматься серфингом, каякингом и греблей можно, равно как и выходить на пробежку - для последней рекомендуют выбирать односторонний или какой-нибудь удаленный от людей маршрут.

Задумались зарубежные курорты и о временных нормативах, которые помогут сделать отдых максимально безопасным. Например, в испанской Андалусии местные власти рекомендовали ограничить время пребывания на пляже до четырех часов в день. А в американском округе Мэнати, штат Флорида, пляжи установили временной лимит на парковку - два часа.

Палафит спасет лето

Хотя итальянские пляжи уже открылись, часть жителей Апеннин побаивается проводить время в обществе сотен незнакомцев. У жаждущих уединения и покоя есть "план Б". Они решили вернуться к истокам и спустя почти столетие поселиться на лето в палафитах - жилищах на деревянном помосте, располагающихся прямо над водой. Такой шатер с личным спуском в море - идеальное место для пляжного отдыха во времена пандемии. Оказавшись в этом "раю", турист освободит себя от неприятной обязанности носить маску в 40-градусную жару и перестанет наконец постоянно волноваться о дистанции.

Единственная загвоздка - в Италии курортов с подобными домиками, вышедшие в последние годы из моды, не так много. Самые знаменитые палафиты находятся на озере Ледро (область Трентино-Альто Адидже), в 2011 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, конечно, от желающих арендовать бунгало в этих краях сегодня отбоя нет.

Чтобы удовлетворить потребности клиентов, владельцы курорта Сант-Анджело на острове Искья разработали проект плавающих деревянных островков размером 2х2,5 метра, на которых за тень будет отвечать крыша из пальмовых листьев. Эти "антивирусные" конструкции будут находиться от берега и друг друга на расстоянии пяти метров. Чтобы сойти на пляж, отдыхающему нужно будет просто нажать на специальную кнопку.

Подготовила Нива Миракян (Рим)