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24.05.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Фигуры из космоса

Карякин проведет партию во время телемоста с МКС
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Российский гроссмейстер, чемпион мира по рапиду (2012) и блицу (2016) Сергей Карякин анонсировал необычный матч, который состоится во время телемоста между Музеем космонавтики на ВДНХ и Международной космической станцией (МКС).

- Девятого июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным. В свой третий полет он стартовал 20 апреля с космодрома Байконур (а за все время провел в космосе почти 300 дней!). Следите за подробностями, - написал Карякин в своем аккаунте в "Твиттере".

Сергей Карякин одержал четыре победы на старте шахматного онлайн-турнира

Сейчас же Карякин принимает участие в другом не менее интересном проекте - серии онлайн-турниров, которую во время пандемии коронавируса запустил чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Общий призовой фонд всех соревнований - один миллион долларов.

На втором этапе - Lindores Abbey Rapid Challenge, где разыгрывается 150 тысяч долларов, уже прошли первые четвертьфинальные мини-матчи, состоящие из четырех партий в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого (при ничейном счете - "армагеддон", 5 минут на 4). Дальше проходит шахматист, выигравший два матча.

Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать за виртуальной доской встретились два россиянина - Сергей Карякин и Даниил Дубов, а также Магнус Карлсен и американец Уэсли Со.

Отметим, что Карякин довольно уверенно выглядел в круговом раунде, который продлился всего три дня. Он одержал четыре победы, шесть партий свел вничью, потерпел одно поражение от американца Хикару Накамуры и занял второе место в турнирной таблице (7 очков против 7,5 у лидера Накамуры). Так что шансы Сергея пройти соотечественника были довольно высоки.

Еще один фаворит Магнус Карлсен, который стал победителем Magnus Carlsen Invitational, на этот раз чуть не вылетел на круговом раунде. Он уступил Даниилу Дубову и не попал бы в нокаут-финал, проиграй он черными иранцу Алирезе Фируджа, выступающему под флагом ФИДЕ. "Я пробился в плей-офф, так что мне грех жаловаться, - прокомментировал Магнус свое положение. - А в четвертьфинале все начнется сначала".

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