Каршеринговые компании в США распродают автопарки из-за пандемии

Американские компании по аренде автомобилей, столкнувшись с серьезными экономическими трудностями в период пандемии коронавируса, приступили к распродаже своих гигантских автопарков. Как сообщил телеканал CNN, вслед за недавним объявлением о банкротстве американского подразделения корпорации Hertz - крупнейшего мирового игрока в сфере автопроката - аналогичные проблемы могут возникнуть и у других лидеров этого сегмента, включая компании Avis и Enterprise. Российский рынок ждет тот же сценарий: пересмотр лизинговых контрактов и выход на рынок подержанных машин тысяч экс-арендных авто, выяснила "РГ".

Основная причина резкого снижения спроса на услуги прокатных фирм кроется в прекращении из-за вспышки COVID-19 международного пассажирского авиасообщения. Это обстоятельство оставило в марте, апреле и мае совершенно пустыми стойки аренды машин в крупнейших аэропортах мира. С учетом того, что именно в воздушных гаванях по всему свету такие сервисы генерируют 2/3 своих доходов, произошедший обвал числа бронирований привел к резкому снижению выручки. C другой стороны, разразившийся в США и других странах эпидемиологический кризис спровоцировал введение карантина и жестких ограничений на передвижения граждан. И такой "внутренний" локдаун еще сильнее ухудшил ситуацию на рынках проката авто.

Совокупность указанных факторов и подкосила финансовое положение Hertz - основанной в 1918 году в Чикаго и вплоть до последнего времени ведущей автопрокатной конторы в США с 10-тысячной сетью отделений по всему миру. В итоге в минувшую пятницу ее руководство подало в суд штата Дэлавер ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11, предусматривающей защиту от банкротства. Оно коснется североамериканских представительств компании и не будет распространяться на Европу и франчайзинговые стуктуры.

Сложившаяся критическая ситуация уже привела к отказу ведущих операторов американского рынка проката от покупки новых машин для текущего обновления своих автопарков. Если в нормальные времена на рынке США такие закупки составляли порядка 1,7 - 1,9 миллиона машин ежегодно, то в нынешней ситуации о таких цифрах можно забыть. Так, основной конкурент банкротящейся Hertz - компания Avis объявила о сокращении объема приобретаемых автомобилей сразу на 80 процентов.

Более того, оказавшиеся не у дел гигантские автопарки прокатных машин в скором времени пойдут в массовую распродажу для того, чтобы покрыть накопленные долги компаний. По мнению экспертов, уже в ближайшие недели на американский рынок поддержанных машин будет выставлено около 1,5 миллиона таких невостребованных "железных коней".

Причем, процесс масштабного "слива" таких активов начался еще в марте, когда Hertz продала 41 тысячу своих машин в Америке и еще 13 тысяч в Европе. В это же время Avis также сильно сократила свой простаивающий автопарк, реализовав 35 тысяч единиц.

В такой ситуации единственными потеницальными выгодоприобретателями от плачевного состояния дел у ведущих прокатных сервисов мира становятся покупатели поддержанных авто. Они могут рассчитывать не только на крупные скидки, доходящие до 15 процентов от рыночной стоимости, но и на нулевой первый взнос, а также рассрочку платежей. По крайней мере, именно таким образом обстоят дела на подкошенном авторынке США, сообщил журнал Consumer Report.

В России ситуация, вероятно, пойдет по аналогичному сценарию. "Индустрия проката является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Наряду с отельерами и рестораторами, мы не ожидаем быстрого восстановления нашего рынка и резкого возврата к прежним объемам", - рассказал "РГ" представитель российского подразделения Hertz Владимир Емельянов. По его словам, до начала эпидемии COVID-19 в России и введения ограничений на передвижения граждан выручка фирм по прокату авто от транзакций с частными лицами составляла от 60 до 95 процентов, а корпоративные клиенты занимали гораздо меньшую долю.

Общее падение доходов в секторе собеседник "РГ" оценил в 80 процентов, что уже заставило подавляющее большинство отечественных компаний-арендодателей автомобилей пересмотреть свои лизинговые контракты и урезать сверстанные в январе планы закупок новых машин.

"Кто и как будет справляться со сложившейся неблагоприятной ситуацией зависит от используемых финансовых моделей - у кого-то автопарки были в собственности, а кто-то, и таких около 90 процентов, брал машины в лизинг, и теперь этот вопрос стоит очень остро. Очевидно, такие контакты придется пересматривать. И безусловно ставшие невостребованными в нынешних условиях прокатные автомобили выльются на российский рынок подержанных машин. Это обязательно произойдет", - говорит Емельянов.

Впрочем, главный вызов ждет индустрию российского проката автомобилей уже после полной отмены вызванного пандемией COVID-19 карантина. Как пояснили эксперты "РГ", стремительное развитие современных и относительно дешевых каршеринговых сервисов сильно мешало традиционным прокатным конторам еще до нынешнего кризиса. И новую волну агрессивного демпинга в борьбе за посткоронавирусного клиента смогут пережить далеко не все.