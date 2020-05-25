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25.05.2020 17:37
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай обсуждает проект Гражданского кодекса

На проходящих в Пекине сессиях Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая одной из актуальных тем стало обсуждение проекта Гражданского кодекса КНР. Если проект кодекса будет принят после рассмотрения, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", то это будет первый Гражданский кодекс в истории страны с момента образования КНР, то есть с 1949 года. Гражданский кодекс в Китае также называют "энциклопедией жизни" и "декларацией гражданских прав". Китай поставил цель полного достижения среднезажиточного общества в 2020 году, в то же время нынешний год - завершающий год "13-й пятилетки". В этом контексте разработка и принятие Гражданского кодекса не только окажет глубокое влияние на жизнь каждого гражданина страны, но и содействует трансформации институциональных преимуществ в эффективный потенциал государственного управления.
Китай поставил цель построить среднезажиточное общество в 2020 году. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китай поставил цель построить среднезажиточное общество в 2020 году. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай поставил цель построить среднезажиточное общество в 2020 году. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Проект Гражданского кодекса состоит из семи разделов, всего 1260 статей. В кодексе вошли действующие законы и постановления, касающиеся гражданского права, которые обогатились новым содержанием, связанным с переменами в обществе, произошедшими в ходе проведения политики реформ и открытости (с 1978 года), также большое место в Кодексе уделено развитию социальной сферы в будущем. Рассмотрение проекта Гражданского кодекса на "двух сессиях" этого года проходит в ключевой момент всестороннего достижения в Китае среднезажиточного общества. По мере экономического развития страны и роста благосостояния населения растут и запросы китайских граждан в таких аспектах, как демократия, правовое сознание, справедливость и равные права, безопасность окружающей среды и др. Именно поэтому выход в свет Гражданского кодекса имеет особую актуальность и значимость. Исходя из истории, появление законодательных кодексов - всегда было символом процветания и могущества государства и нации. Выход в свет Гражданского кодекса КНР также станет прогрессом в системе государственного управления на основе закона, будет содействовать достижению прекрасной жизни и социальной справедливости, продвигать на новый более эффективный уровень систему управления с китайской спецификой.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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