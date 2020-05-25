Китай обсуждает проект Гражданского кодекса

Проект Гражданского кодекса состоит из семи разделов, всего 1260 статей. В кодексе вошли действующие законы и постановления, касающиеся гражданского права, которые обогатились новым содержанием, связанным с переменами в обществе, произошедшими в ходе проведения политики реформ и открытости (с 1978 года), также большое место в Кодексе уделено развитию социальной сферы в будущем. Рассмотрение проекта Гражданского кодекса на "двух сессиях" этого года проходит в ключевой момент всестороннего достижения в Китае среднезажиточного общества. По мере экономического развития страны и роста благосостояния населения растут и запросы китайских граждан в таких аспектах, как демократия, правовое сознание, справедливость и равные права, безопасность окружающей среды и др. Именно поэтому выход в свет Гражданского кодекса имеет особую актуальность и значимость. Исходя из истории, появление законодательных кодексов - всегда было символом процветания и могущества государства и нации. Выход в свет Гражданского кодекса КНР также станет прогрессом в системе государственного управления на основе закона, будет содействовать достижению прекрасной жизни и социальной справедливости, продвигать на новый более эффективный уровень систему управления с китайской спецификой.