Пандемия COVID-19 оказывает воздействие на весь мир, препятствуя глобальному производству и спросу. Столкнувшись с беспрецедентными вызовами, китайская экономика выдержала все испытания эпидемии, продемонстрировав уверенный темп возобновления работы крупных проектов, а также индекса менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе. Для обеспечения нормального функционирования и качественного развития национальной экономики страна должна более адекватно оценивать трудности, предпринимать эффективные, в том числе и политические, меры для ослабления воздействия коронавируса и стабилизировать экономику с помощью более мощного антикризисного регулирования.

Макроконтроль требует принятия продуманных мер и должен осуществляться энергичным и эффективным образом. Действия, ориентированные на дальновидное, целенаправленное и эффективное осуществление макрорегулирования, должны основываться на научном анализе. С одной стороны, учитывая устойчивое снижение международной экономической и торговой деятельности, для устранения негативных последствий снижения внешнего спроса Китай должен активизировать потенциал своего внутреннего рынка, обеспечить бесперебойное функционирование экономики и стимулировать рост потребления. С другой стороны, производственные и снабженческие цепочки Китая должны быть как можно скорее укреплены и стабилизированы, чтобы справиться с операционными трудностями затронутых эпидемией предприятий и давлением со стороны ключевых групп населения.

Таким образом, следует усилить макрорегулирование, чтобы обеспечить дальнейшую занятость, средства к существованию населения, развитие рыночных субъектов, продовольственную и энергетическую безопасность, стабильное функционирование промышленных и снабженческих цепочек и бесперебойную работу всех базовых организаций, а также сохранить финансовый сектор, внешнюю торговлю, иностранные и внутренние инвестиции и соответствовать ожиданиям народа. Кроме того, страна должна ускорить восстановление экономической и социальной жизни, чтобы не допустить превращения краткосрочных последствий в устойчивую тенденцию и обеспечить соблюдение минимальных требований к экономическому развитию.

Все регионы и департаменты должны эффективно реализовывать принятые правительством меры

Следует усилить политическое регулирование и сделать "комплексные меры" более целенаправленными. Все регионы и департаменты должны эффективно реализовывать принятые правительством меры. Например, в ответ на внезапное снижение внутреннего и внешнего спроса, трудности в координации расположенных вверх и вниз по производственной цепочке предприятий, препятствия микроциркуляции и растущие убытки предприятий фискальные органы должны своевременно выделять местным органам власти квоты на специальные облигации. Кроме того, денежно-кредитная политика должна быть развернута таким образом, чтобы расширить повторное кредитование и повторные скидки, а также сократить целевой коэффициент резервных требований для малых и средних банков.

Местные органы власти должны активно наращивать инвестиции для устранения недостатков и поддержки модернизации обрабатывающей промышленности. Более того, они должны эффективно предоставлять индивидуальные услуги по обеспечению трудоустройства, расширять инвестиции в человеческий капитал и эффективно повышать уровень дохода и потребительские возможности работников.

Для усиления политической поддержки Китай должен стимулировать новые точки роста, а также минимизировать последствия падения внешнего спроса потребления. Например, развивать пригородные районы мегаполисов, строить цифровые города и расширять городскую агломерацию интернет-типа, а также реконструировать трущобы и старые жилые районы. Все эти меры обеспечивают поддержку для расширения внутреннего спроса и имеют огромный запрос и пространство для маневрирования. Кроме того, необходимо в полной мере раскрыть главную роль предприятий и координирующую роль правительства в преобразовании производственных цепочек, активизации научно-инновационной деятельности и импортозамещения, соединении инновационной цепочки и производственно-сбытовой цепочки в сфере производства, преподавания и исследований.

Однако более сильное макроэкономическое регулирование вовсе не равносильно потоку мощных стимулирующих мер, оно должно осуществляться с четкой классификацией и целенаправленной реализацией, обеспечивать баланс между ролью правительства и рынка, раскрывать решающую роль рынка в распределении ресурсов и обеспечивать более эффективное выполнение правительством своих функций.

Реформы по делегированию полномочий, рационализации управления и оптимизации государственных услуг, а также реформа механизмов и систем рыночного распределения факторов направлены на максимизацию эффекта политического стимулирования. Это повышает способность предприятий с лучшей деловой средой и рыночным механизмом противостоять рискам, чтобы добиться лучшего контроля и уменьшить проблемы развития. Только благодаря инновационному макроэкономическому регулированию в реформировании и углублению реформы в регулировании КНР сможет лучше сочетать преимущества механизма и рынка.

Оставаясь приверженным основополагающему принципу достижения прогресса при сохранении стабильности показателей, принимая новую концепцию развития и спокойно реагируя на сложную внешнюю неопределенность, Китай, несомненно, стабилизирует свою экономику, создаст новые точки роста, а также будет активно продвигаться в дальнейшем развитии.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао"