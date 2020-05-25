"Когда что-то пошло не так": Видео с Загитовой собрало 22 млн просмотров

Фрагмент показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой собрал более 22 миллионов просмотров в TikTok.

В ролике с комментарием "Когда что-то пошло не так" Алина предстала в образе Лары Крофт. Во время выступления Загитова должна была расстегнуть куртку и снять ее, однако произошла небольшая заминка - спортсменке потребовалось куда больше времени на это. Загитова справилась с этой задачей, и номер продолжился.

Однако пользователи заинтересовались этим роликом. Более 22 миллионов просмотров, почти 450 тысяч лайков и многочисленные комментарии говорят об интересе к спортсменке, совсем недавно признанной "олимпийской иконой стиля".

В прошлом сезоне Загитова приостановила карьеру, а в нынешнем была включена в состав сборной России и должна вернуться на лед.