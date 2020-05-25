Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку

Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен (Carola Schouten) в письме парламенту сообщила, что на звероводческой ферме норка, возможно, заразила коронавирусом как минимум одного человека. Причем это второй вероятный случай передачи COVID-19 от зверька человеку, пишет Аugsburger Аllgemeine.

"По имеющейся информации весьма вероятно, что как минимум один из трех инфицированных был заражен норкой", - говорится в письме

О первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку стало известно на прошлой неделе. Это произошло на другой звероводческой ферме - доступ к ферме был ограничен и были приняты необходимые меры предосторожности.

Министр считает, что риск заражения человека от животных минимальный и предлагает дождаться результатов расследования. Так она отвечает на обвинения ветеринаров, которые требуют закрыть фермы с зараженными животными. У животных на двух фермах появились характерные симптомы инфекции, в том числе затрудненное дыхание.

В Нидерландах около 150 норковых ферм, в основном на востоке страны. Согласно постановлению суда, независимо от пандемии, все голландские норковые фермы будут закрыты к 2024 году, пишет газета.