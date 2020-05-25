Новости

Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 20:56
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 20:38
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 20:38
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 20:56
Рубрика: Общество

Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку

Текст: Наталья Панасенко

Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен (Carola Schouten) в письме парламенту сообщила, что на звероводческой ферме норка, возможно, заразила коронавирусом как минимум одного человека. Причем это второй вероятный случай передачи COVID-19 от зверька человеку, пишет Аugsburger Аllgemeine.

"По имеющейся информации весьма вероятно, что как минимум один из трех инфицированных был заражен норкой", - говорится в письме

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Ученые рассказали, вызывает ли коронавирус иммунитет

О первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку стало известно на прошлой неделе. Это произошло на другой звероводческой ферме - доступ к ферме был ограничен и были приняты необходимые меры предосторожности.

Министр считает, что риск заражения человека от животных минимальный и предлагает дождаться результатов расследования. Так она отвечает на обвинения ветеринаров, которые требуют закрыть фермы с зараженными животными. У животных на двух фермах появились характерные симптомы инфекции, в том числе затрудненное дыхание.

В Нидерландах около 150 норковых ферм, в основном на востоке страны. Согласно постановлению суда, независимо от пандемии, все голландские норковые фермы будут закрыты к 2024 году, пишет газета.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тысяч медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ