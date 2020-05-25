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25.05.2020 21:45
Рубрика: Спорт

Король Левен

Игрок "Аугсбурга" Эдуард Левен забил первый после карантина российский гол в топ-5 лиги Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
В первенстве Германии - единственной из ведущих европейских лиг, где возобновился сезон, - произошло знаковое событие. В матче 27-го тура "Шальке" - "Аугсбург" (0:3) важнейший мяч забил обладатель российского гражданства Эдуард Левен. Он открыл счет эффектным ударом со штрафного и положил начало разгрома одного из флагманов Бундеслиги.
В игре с «Шальке» Эдуард Левен (слева) забил свой второй мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Фото: EPA В игре с «Шальке» Эдуард Левен (слева) забил свой второй мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Фото: EPA
В игре с «Шальке» Эдуард Левен (слева) забил свой второй мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Фото: EPA

Таким образом, Левен стал автором первого российского гола после возвращения большого футбола. Судьба этого игрока весьма любопытна и в ней было немало интересного. Хотя защитнику всего 23 года.

Родился Эдуард в январе 1997 года в семье эмигрантов из России. Его родители Андрей и Ирина Левины (в Германии их фамилия трансформировалась в Левен) переехали в Германию из Сибири двумя годами ранее. У Левена есть как немецкое, так и российское гражданство.

Родители Левена переехали в Германию за два года до его рождения. По словам Эдуарда, его воспитывали по-русски и он остался русским по духу и характеру

Заниматься футболом Эдуард стал в школе "Хоттенбах". В возрасте 11 лет он перешел в академию "Кайзерслаутерна", где пробыл до 2015 года. Еще пару лет игрок провел в низших дивизионах, пока в 2018 году вместе с "Нюрнбергом" Левен не поднялся в Бундеслигу. Дебют в высшей лиге чемпионата Германии пришелся на 1 сентября 2018 года, когда Эдуард вышел на замену в матче с "Майнцем".

А за полгода до того Левен мог вернуться на историческую родину - в Россию. В СМИ появилась информация, что им интересуется московский "Спартак". Переговоры и правда шли, но футболист остался в Германии. Летом же прошлого года Эдуард перешел в берлинскую "Герту", с которой у него есть действующий контракт. За "Аугсбург" он выступает на правах аренды.

Фото: РИА Новости
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Может ли Левен оказаться в сборной России? Теоретически - да, хотя он и заигран за немецкую "молодежку". Прошлым летом Эдуард был в составе команды на молодежном чемпионате Европы, но во всех матчах оставался в запасе. Дебют Левена состоялся в ноябре, когда он вышел на замену во встрече отборочного турнира Евро-2021 против Израиля и провел на поле 11 минут.

Как заявлял сам Левен, его звали в сборную России перед домашним чемпионатом мира в 2018 году. По словам игрока, он ответил отказом. При этом в том же интервью Эдуард признался: его воспитывали по-русски и он остался русским по духу. Так что не исключено, что он еще передумает. Тем более перед ним есть примеры тех же Константина Рауша и Романа Нойштедтера, которые имели опыт выступлений за немецкую "молодежку", однако затем решили играть за Россию.

Дерби на первое

Уже в ближайшие недели должны возобновиться национальные чемпионаты в Испании и Италии. Первыми из этого дуэта, по всей видимости, из карантина выйдут испанцы. По крайней мере, президент "Ла Лиги" Хавьер Тебас накануне заявил, что высока вероятность рестарта сезона 11 июня принципиальным дерби между "Севильей" и "Бетисом".

Что касается итальянцев, то по словам министра спорта страны Винченцо Спадафоры, "серия А" может вернуться в одну из следующих двух дат - 13 или 20 июня. Ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 число в качестве срока возобновления первенства.

- Мы получили медицинский протокол для возобновления сезона. Он очень похож на тот, который согласован для тренировок. На неделе примем решение, - отметил Спадафора.

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Между тем в Беларуси определился победитель розыгрыша Кубка страны. Им стал БАТЭ, победивший в финале действующего чемпиона страны брестское "Динамо" - 1:0. Единственный мяч в дополнительное время забил Захар Волков. Борисовчане в рекордный четвертый раз в истории выиграли Кубок.

Тем временем авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших трансферов в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Пятнадцатое место в списке занял переход Неманьи Видича из "Спартака" в "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за семь миллионов фунтов.

Первую строчку в рейтинге занимает трансфер Эрика Кантоны из "Лидса" в "МЮ" в 1992 году. В тройку также попали переходы Сола Кэмпбелла из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2002 году и Н Голо Канте из "Лестера" в "Челси" в 2015 году. Что интересно - в топ-10 не попал трансфер Криштиану Роналду в "МЮ" из "Спортинга" в 2003 году.

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