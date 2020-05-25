Кто из художников создал свой главный шедевр в изоляции

Эдвард Мунк во время эпидемии испанки в начале XX века сам заразился этой болезнью. Автор "Крика" с его интересом ко всему болезненному не смог пройти мимо своего состояния и нарисовал "Автопортрет после испанского гриппа" (1919). В то время Мунку было уже около 50 лет, но крепкое телосложение и сильный иммунитет, видимо, помогли ему справиться с недугом. В отличие от своих творческих коллег Эгона Шиле и Густава Климта, умерших от осложнений этой болезни, Мунк прожил еще около 25 лет.

Фрида Кало в самом начале своей жизни перенесла два серьезных недуга, надолго приковавших ее к постели. В шесть лет она переболела полиомиелитом, который дал осложнение на ногу, а спустя 12 лет она повредила позвоночник и таз, когда автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Мечтавшая посвятить себя медицине, Фрида во время долгого лечения и восстановления всю свою силу и энергию направила на творчество. Даже когда она целыми днями не могла встать с постели, продолжала творить, создав для этого специальный мольберт и зеркало.

Американский скульптор японского происхождения Рут Асава прославилась на весь мир своими загадочными, почти мистическими плетеными корзинами-скульптурами. Асава была сторонником художественного образования и одним из инициаторов создания школы искусств в Сан-Франциско, которая сегодня носит ее имя. Свой творческий путь 16-летняя Рут начала в японском лагере временного содержания для интернированных во время Второй мировой войны. Первые пять месяцев она провела на ипподроме Санта-Анита, где люди жили в переделанных стойлах для лошадей и покрытых дегтем казармах. Там она познакомилась с художниками студии "Дисней", такими же интернированными как и она, которые обучили талантливую девушку основам рисования. Позже Рут Асава написала: "Я не держу ни на кого зла за то, что произошло, и никого не виню. Иногда добро приходит через невзгоды. Я не была бы тем, кто я есть, если бы не интернирование, а мне нравится, кем я стала".

Современную турецкую художницу Гюльсюн Карамустафу считают одним из самых откровенных художников Турции, не боящейся исследовать социальные и политические проблемы. Свои произведения она создает, используя коллажи, костюмы, маски и театральный реквизит. В 1971 году, во время турецкого переворота, она была арестована за помощь политическим диссидентам. После освобождения и запрета на выезд из страны в течение 16 лет она написала свою мощную серию "тюремная живопись": это 15 работ, рассказывающие о жизни в заключении художницы и ее сокамерниц.

Пришлось провести некоторое время в заключении и австрийскому живописцу и графику Эгону Шиле, чьи работы с явно выраженным сексуальным подтекстом вызывали возмущение и негодование многих современников. Из-за обвинений в порнографии он провел в тюрьме 24 дня. После освобождения Шиле создал серию "тюремных рисунков", в которых сумел выразить все свои противоречивые чувства и переживания. Эти работы до сих считаются самыми значимыми в его карьере.

Современная художница Трэйси Эмин в 1996 году провела необычный эксперимент - на две недели она заперлась в одиночестве в Стокгольмской галерее, взяв с собой только белые холсты и художественные принадлежности. За ярким и эмоциональным творческим процессом художницы можно было наблюдать сквозь специальные линзы, вмонтированные в стены галереи. Художница сначала подражала своим кумирам Шиле, Мунку и Иву Кляйну, а потом смогла нащупать собственный визуальный язык. Так родился один из самых значимых проектов в ее карьере под названием "Экзорцизм моей последней картины из тех, что я когда-либо сделала", а это 12 больших холстов, семь полотен в человеческий рост и 79 рисунков и набросков.

Наконец, американский фотограф и музыкант Барбара Эсс прославилась благодаря своим мрачным и призрачными фотографиям, сделанным с помощью камеры-обскура. Но в 2018 году Эсс оказалась запертой в своей квартире с тяжелым бронхитом. Проведя месяц взаперти, она устремила свой объектив на виды из своей квартиры и мелкие детали повседневной жизни. Так родилась ее известная серия "Затворники" ("Shut In").