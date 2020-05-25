Кто из художников создал свой главный шедевр в изоляции

Новости

Стала известна погода на Черноморском побережье в начале лета 14:42
Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом 14:35
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово" 14:33
В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны" 14:32
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 14:30
Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС 14:23
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива 14:22
Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности 14:20
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 14:20
В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19 14:19
Путин призвал РЖД помочь горнякам 14:16
Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии 14:11
Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС 14:08
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним 13:58
На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей 13:54
Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери 13:53
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 13:43
В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука" 13:37
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 13:37
На Урале мужчину осудили за покушение на жизнь младенца 13:33
Севастополь возобновил автобусное сообщение с Республикой Крым 13:33
В Петербурге закрасили граффити с Бродским 13:29
Во Владивостоке звери из контактного зоопарка голодали несколько дней 13:22
В Новосибирске выловили из реки плывущего на матрасе ребенка 13:21
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:04
Рубрика: Культура

Кто из художников создал свой главный шедевр в изоляции

Текст: Наталья Лебедева
Чем занимаются художники в изоляции? Одни впадают в депрессию и растрачивают впустую свой талант, а другие, оказавшись в одиночестве, создают свои главные шедевры. Одно из крупнейших изданий об искусстве Artnet рассказывает истории гениальных художников, которые создали свои шедевры, находясь в изоляции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эдвард Мунк во время эпидемии испанки в начале XX века сам заразился этой болезнью. Автор "Крика" с его интересом ко всему болезненному не смог пройти мимо своего состояния и нарисовал "Автопортрет после испанского гриппа" (1919). В то время Мунку было уже около 50 лет, но крепкое телосложение и сильный иммунитет, видимо, помогли ему справиться с недугом. В отличие от своих творческих коллег Эгона Шиле и Густава Климта, умерших от осложнений этой болезни, Мунк прожил еще около 25 лет.

Фрида Кало в самом начале своей жизни перенесла два серьезных недуга, надолго приковавших ее к постели. В шесть лет она переболела полиомиелитом, который дал осложнение на ногу, а спустя 12 лет она повредила позвоночник и таз, когда автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Мечтавшая посвятить себя медицине, Фрида во время долгого лечения и восстановления всю свою силу и энергию направила на творчество. Даже когда она целыми днями не могла встать с постели, продолжала творить, создав для этого специальный мольберт и зеркало.

Американский скульптор японского происхождения Рут Асава прославилась на весь мир своими загадочными, почти мистическими плетеными корзинами-скульптурами. Асава была сторонником художественного образования и одним из инициаторов создания школы искусств в Сан-Франциско, которая сегодня носит ее имя. Свой творческий путь 16-летняя Рут начала в японском лагере временного содержания для интернированных во время Второй мировой войны. Первые пять месяцев она провела на ипподроме Санта-Анита, где люди жили в переделанных стойлах для лошадей и покрытых дегтем казармах. Там она познакомилась с художниками студии "Дисней", такими же интернированными как и она, которые обучили талантливую девушку основам рисования. Позже Рут Асава написала: "Я не держу ни на кого зла за то, что произошло, и никого не виню. Иногда добро приходит через невзгоды. Я не была бы тем, кто я есть, если бы не интернирование, а мне нравится, кем я стала".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Знаковые выставки, которые мы увидим несмотря на коронавирус

Современную турецкую художницу Гюльсюн Карамустафу считают одним из самых откровенных художников Турции, не боящейся исследовать социальные и политические проблемы. Свои произведения она создает, используя коллажи, костюмы, маски и театральный реквизит. В 1971 году, во время турецкого переворота, она была арестована за помощь политическим диссидентам. После освобождения и запрета на выезд из страны в течение 16 лет она написала свою мощную серию "тюремная живопись": это 15 работ, рассказывающие о жизни в заключении художницы и ее сокамерниц.

Пришлось провести некоторое время в заключении и австрийскому живописцу и графику Эгону Шиле, чьи работы с явно выраженным сексуальным подтекстом вызывали возмущение и негодование многих современников. Из-за обвинений в порнографии он провел в тюрьме 24 дня. После освобождения Шиле создал серию "тюремных рисунков", в которых сумел выразить все свои противоречивые чувства и переживания. Эти работы до сих считаются самыми значимыми в его карьере.

Фото: Предоставлено издательством VoiceBook
Как выглядели бы герои сказок, нарисованные великими художниками

Современная художница Трэйси Эмин в 1996 году провела необычный эксперимент - на две недели она заперлась в одиночестве в Стокгольмской галерее, взяв с собой только белые холсты и художественные принадлежности. За ярким и эмоциональным творческим процессом художницы можно было наблюдать сквозь специальные линзы, вмонтированные в стены галереи. Художница сначала подражала своим кумирам Шиле, Мунку и Иву Кляйну, а потом смогла нащупать собственный визуальный язык. Так родился один из самых значимых проектов в ее карьере под названием "Экзорцизм моей последней картины из тех, что я когда-либо сделала", а это 12 больших холстов, семь полотен в человеческий рост и 79 рисунков и набросков.

Наконец, американский фотограф и музыкант Барбара Эсс прославилась благодаря своим мрачным и призрачными фотографиям, сделанным с помощью камеры-обскура. Но в 2018 году Эсс оказалась запертой в своей квартире с тяжелым бронхитом. Проведя месяц взаперти, она устремила свой объектив на виды из своей квартиры и мелкие детали повседневной жизни. Так родилась ее известная серия "Затворники" ("Shut In").

Культура Арт Живопись Культура Арт Фотография Культура Арт Актуальное искусство

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века