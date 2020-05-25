Кубинские врачи завершили гуманитарную миссию в Ломбардии

Торжественная церемония проводов кубинских медработников состоялась на центральной площади итальянского города Крема в Ломбардии. 36 врачей и 15 санитаров, которые в течение двух месяцев помогали лечить заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, возвращаются на Кубу.

Как сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес, за время работы в Ломбардии врачи с Острова Свободы вылечили 210 пациентов и провели более пяти тысяч медицинских приемов.

Гуманитарная миссия в Ломбардии завершилась в знаменательный для врачей с Острова день. Ровно 57 лет назад, в 1963 году, первая группа врачей с Кубы отправилась в Алжир. С тех пор кубинское присутствие только расширялось. В разные точки мира было направлено более 420 тысяч врачей и медсестер, которые работали в 169 странах. Сегодня бригады кубинских специалистов борются с коронавирусом в 24 странах.