Кудрин: Уровень производства нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил в "Коммерсанте" с аналитической статьей о приоритетах, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

Говоря об экономике, Кудрин задает "ключевой для нашей страны вопрос - какова будет роль нефти после пандемии?". И отвечает, что "производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее. "Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий".

Глава Счетной палаты озабочен проблемой развития частного сектора после кризиса. "На горизонте ближайших трех-четырех лет мы должны показать реальные результаты по этому направлению. Прежде всего существенно снижать регулирование. Нужно больше свободы".

По мнению автора статьи, Россия с ее демографией и территорией может сохранить свое влияние лишь при "многократном увеличении производительности, форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций. А внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде…", - утверждает Алексей Кудрин.