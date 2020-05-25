Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24 мая 2020 года № 69-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

Новости

В Севастополе всех въезжающих начнут тестировать на COVID-19 12:56
В Петербурге подтвердили пять новых смертей от COVID-19 12:55
В ирландских пабах после пандемии установят миниатюрные семафоры 12:53
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный" 12:47
В Волгограде водитель квадроцикла сбил мотоцикл полиции во время погони 12:42
Новосибирскую группу "Рви меха" оштрафуют за уличную вечеринку 12:38
В Удмуртии осудили мать, убившую в бане новорожденного ребенка 12:34
В Новосибирске скончалась главный врач поликлиники № 24 12:33
В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС 12:32
Петербургскую аптеку уличили в навязывании масок и антисептиков 12:31
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея 12:26
"Аэрофлот" начнет восстанавливать полеты в июне 12:25
На Урале ушло в суд дело о валютных махинациях на 1,7 млрд рублей 12:20
Рогозин рассказал об изменениях в космической отрасли после "разгрома 90-х" 12:16
Москвичи могут увидеть недавно открытую комету Лебедь 12:14
В Москве потеплеет до +24 градусов 12:12
В Северодвинске 18-летний юноша погиб от удара током на подстанции 12:08
За ДТП без водительских прав предложили сажать в тюрьму 12:08
ЦОДД проверит отправку машин каршеринга на дезинфекцию после каждой аренды 12:07
Сериал Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" продлен на третий сезон 12:05
В Петербурге появился граффити-портрет Иосифа Бродского 12:04
Хакеру нужно всего полчаса для проникновения в локальную сеть компании 11:59
В Рязани "Газель" столкнулась со "скорой", пять человек пострадали 11:51
Эксперты проверят версию об отравлении национального героя Ирландии 11:50
Эксперты рассказали о возможности ухода цен на газ в минус 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24 мая 2020 года № 69-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 31.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг).

2. Возобновить плановую госпитализацию:

со сроком госпитализации не более 4 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, входящими в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Кузбасса, а также оказание медицинской помощи по профилю медицинской реабилитации пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом при соблюдении следующих условий:

размещение в палате не более 2 человек с заполнением циклично по дате не позднее 2 суток с даты госпитализации первого пациента;

разделение плановых и экстренных потоков на всех этапах оказания медицинской помощи;

наличие в палате санитарного узла;

проведение всех медицинских манипуляций в палате;

организация питания в палате;

изоляция палатного блока от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений;

проведение обследований, необходимых для плановой госпитализации в условиях стационара, в процессе плановой госпитализации;

работа медицинского персонала в средствах индивидуальной защиты второго класса.

3. Возобновить оказание услуг государственным автономным учреждением культуры "Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" в режиме парка для прогулок при соблюдении следующих условий:

закрытие музейных павильонов для посетителей;

закрытие доступа к водным объектам;

соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

оказание услуг организациями общественного питания на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), а также навынос;

исключение проведения массовых мероприятий.

4. Внести в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг) следующие изменения:

4.1. Подпункт 3.6 исключить.

4.2. Подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. Плановую госпитализацию, за исключением оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, болезнями эндокринной системы (кроме хирургического лечения), пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии и искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель, а также за исключением плановой госпитализации со сроком госпитализации не более 4 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, входящими в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Кузбасса, при соблюдении условий, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.".

5. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг, от 18.05.2020 № 67-рг) изменение, дополнив его абзацем шестым следующего содержания:

"при посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;".

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией