Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24 мая 2020 года № 69-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 31.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг).

2. Возобновить плановую госпитализацию:

со сроком госпитализации не более 4 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, входящими в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Кузбасса, а также оказание медицинской помощи по профилю медицинской реабилитации пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом при соблюдении следующих условий:

размещение в палате не более 2 человек с заполнением циклично по дате не позднее 2 суток с даты госпитализации первого пациента;

разделение плановых и экстренных потоков на всех этапах оказания медицинской помощи;

наличие в палате санитарного узла;

проведение всех медицинских манипуляций в палате;

организация питания в палате;

изоляция палатного блока от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений;

проведение обследований, необходимых для плановой госпитализации в условиях стационара, в процессе плановой госпитализации;

работа медицинского персонала в средствах индивидуальной защиты второго класса.

3. Возобновить оказание услуг государственным автономным учреждением культуры "Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" в режиме парка для прогулок при соблюдении следующих условий:

закрытие музейных павильонов для посетителей;

закрытие доступа к водным объектам;

соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

оказание услуг организациями общественного питания на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), а также навынос;

исключение проведения массовых мероприятий.

4. Внести в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг) следующие изменения:

4.1. Подпункт 3.6 исключить.

4.2. Подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. Плановую госпитализацию, за исключением оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, болезнями эндокринной системы (кроме хирургического лечения), пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии и искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель, а также за исключением плановой госпитализации со сроком госпитализации не более 4 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, входящими в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Кузбасса, при соблюдении условий, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.".

5. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг, от 18.05.2020 № 67-рг) изменение, дополнив его абзацем шестым следующего содержания:

"при посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;".

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







