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25.05.2020 09:43
Рубрика: Экономика

В ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше - не с 80 лет, как сейчас, а с 75-ти. Авторами выступили парламентарии от ЛДПР. Правительство РФ в своем отзыве не поддержало инициативу.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Среди инициаторов - глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, его коллеги по фракции Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Депутаты напоминают, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, по нынешним законом устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Это обусловлено тем, что эта категория граждан нуждается в постоянном постороннем уходе.

Законопроектом предлагается давать аналогичную надбавку с 75 лет.

Авторы законопроекта ссылаются на оценку Всемирной организации здравоохранения, которая относит людей с 75 лет к лицам старческого возраста. Вывод делается на основе особенностей организма человека. Инициаторы также пишут о том, что практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Они также ссылаются на зарубежный опыт.

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Авторы утверждают, что в настоящее время накоплены достаточные финансовые ресурсы. Они указали данные о том, что численность граждан в возрасте от 75 до 80 лет в настоящее время составляет около 4,5 млн человек. Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2021 году составит 6044,48 рублей.

Соответственно реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета в 2021 году в размере около 326401,9 млн руб. Источником исполнения новых видов расходных обязательств предлагается сделать средства Фонда национального благосостояния.

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В отзыве, который прилагается к законопроекту, кабмин отмечает, что в результате мер по валоризации пенсионных прав граждан, приобретенных ими до 2002 года, более всего увеличились пенсии граждан 70 лет и старше.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений, сделали вывод авторы отзыва. Кроме того, внесение предлагаемых изменений повлечет за собой установление компенсаций лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет. Изменения приведут к незапланированным расходам, говорится в отзыве.

Экономика Пенсии и пособия Партии ЛДПР Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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