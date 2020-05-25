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25.05.2020 07:32
Рубрика: Общество

Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии COVID-19 в России

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Академик РАН Лео Бокерия дал прогноз о сроках завершения эпидемии коронавируса. По мнению президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, победить болезнь удастся к концу лета. COVID-19 стал причиной переноса сроков форума "Здоровье нации - основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года.

Фото: РИА Новости
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"Отменять мы его не будем. Форум имеет важное всероссийское значение. Очень надеюсь, что нам удастся его провести во второй половине ноября", - цитирует президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" РИА Новости.

Основная задача всероссийской встречи - определить лучшие региональные и отраслевые практики для их дальнейшего применения. Программа Форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку медицинских технологий, продуктов и услуг.

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