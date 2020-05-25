Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии COVID-19 в России

Академик РАН Лео Бокерия дал прогноз о сроках завершения эпидемии коронавируса. По мнению президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, победить болезнь удастся к концу лета. COVID-19 стал причиной переноса сроков форума "Здоровье нации - основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года.

"Отменять мы его не будем. Форум имеет важное всероссийское значение. Очень надеюсь, что нам удастся его провести во второй половине ноября", - цитирует президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" РИА Новости.

Основная задача всероссийской встречи - определить лучшие региональные и отраслевые практики для их дальнейшего применения. Программа Форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку медицинских технологий, продуктов и услуг.