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25.05.2020 00:40
Рубрика: В мире

Личные вещи Марии Антуанетты были проданы по цене парижского десерта

Текст: Константин Волков
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

На аукционе Osenat в Версале 24 мая на торги были выставлены личные вещи королевы Франции Марии-Антуанетты, сообщает AFP.

Фото: Alain Henton / INRAP
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Дорожный сундук и столовая салфетка, вышитая лилиями и розами, были проданы за 57,5 тысячи евро. Примерно столько же стоят десять коробок десерта макарон от парижского шеф-кондитера Пьера Эрме.

Салфетка была продана за 14,5 тысячи евро, хотя изначально эксперты оценили ее в 2-3 тысячи евро. Организаторы торгов утверждают, что это - та самая салфетка, которую Мария-Антуанетта использовала за обедом в честь коронации ее супруга - короля Франции Людовика XVI.

Деревянный дорожный сундук размером примерно метр на полметра и с надписью на крышке "Спальня королевы №10" ушел с молотка за 43 тысячи евро. При этом оценщики ожидали выручить за него до 10 тысяч евро.

Всего на аукцион было выставлено порядка 180 предметов, среди которых большинство принадлежало представителям правящих династий Бурбонов и Орлеанского дома.

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