Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства

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"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. Поэтому надо решить вопрос по форме, как будет формироваться правительство до выборов - или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но, чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим", - заявил белорусский лидер.

Он дал понять, что к соответствующим кадровым вопросам приступили заранее, еще когда администрацию президента еще возглавляла нынешний спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. "Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад и увидели их в деле. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на высших должностных лиц. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу", - пояснил свою точку зрения Лукашенко.

Президент не стал публично скрывать, что, по большом счету, не имеет претензий к нынешнему составу исполнительной власти, но добавил, что жизнь не стоит на месте, и перемены должны быть.

"Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут - ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться", - резюмировал белорусский руководитель, поручив проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей.

Он пояснил, что в процессе таких встреч с избирателями есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. В то же время президент особо отметил, что ставить подпись или нет - это личное право каждого человека, указав, что недопустимо любое давление на людей.

Обращаясь к главе своей администрации и председателю Совета Республики, президент попросил довести до всех должностных лиц следующий посыл, о чем уже ранее говорилось: "Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы".

Что касается первого лица государства, то, по словам Лукашенко, главный его экзамен, - "управлять страной, и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления - гвалт какой-то. У нас нет времени на это", - резюмировал белорусский лидер.