Лукашенко рассчитывает на скорое восстановление экономики

Свои оптимистические прогнозы Александр Лукашенко изложил на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, на которое были приглашены глава его администрации Игорь Сергеенко, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, управляющий делами президента Виктор Шейман и лидер профсоюзов Михаил Орда. Об этом информирует 25 мая пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что индустрия республики, в основном, экспортно ориентированная, президент констатировал, что кризис не мог не сказаться на темпах ее развития. "Произошло определенное падение экономики, хотя и приемлемое для нас падение", - заверил глава РБ, высказав уверенность в том, что если открытие мировых рынков стран будет более интенсивным, то страна сможет быстро восстановиться.

Более того, по его словам, даже в нынешней ситуации многие отрасли Беларуси, такие, как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост. "Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих, и, естественно, продать свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - считает Лукашенко.

При этом он дал понять, что руководство республики переживало по поводу того, "как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом". Правда, в настоящее время, по его словам, зафиксировано постепенное улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Он отметил, в частности, стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Витебске и Минской области.

Неплохая обстановка, добавил он, и в Могилевской области. "Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, где-то на неделю", - пояснил он, подчеркнув, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами.

Кстати, согласно статистики Минздрава, в республике по данным на понедельник инфицированы COVID-19 36 198 человек. Причем, за сутки количество заболевших выросло на 946 человек. А всего с момента вспышки эпидемии в РБ медики провели 450 627 тестов. Жертвами COVID-19 стали 199 человек.