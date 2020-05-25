Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства предложение разрешить компаниям малого и среднего бизнеса вносить уточнения в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом 25 мая заявил министр экономического развития Максим Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.

По словам министра, уточнения позволят сделать до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей. Это может расширить список получателей господдержки более чем на 200 тысяч субъектов МСП.

Максим Решетников напомнил, что оказывать поддержку МСП ранее предлагалось по критериям падения выручки. Однако МЭР не согласился с таким вариантом. "Отчетность, особенно у МСП - квартальная. Иными словами, чтобы помочь бизнесу, нам надо было бы дожидаться июля-августа, чтобы кому-то помочь. Но к тому времени мы могли бы большую часть бизнеса потерять. Поэтому пошли по логике ОКВЭдов, даже понимая, что она несовершенна", - пояснил министр.

Потом были внесены уточнения в перечни ОКВЭДов. Малым и микропредприятиям во многих программах поддержки предоставлена возможность использовать не только основной ОКВЭД, но и вспомогательный.