Авторитетный портал Squawka составил рейтинг лучших футболистов финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет.

Возглавил список капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси за победу над "Манчестер Юнайтед" в 2011-м. В той встрече на легендарном лондонском "Уэмбли" аргентинец забил второй мяч своей команды при счете 1:1. Матч завершился 3:1 в пользу каталонцев.

Второе место в рейтинге занял Зинедин Зидан. Эксперты отметили игру француза в решающем поединке Лиги чемпионов в 2002 году, когда "Реал" победил "Байер" (2:1), а Зидан забил роскошный мяч с левой ноги. Замыкает тройку лидеров бывший полузащитник "Барселоны" Хави (победа над "МЮ" 2:0 в 2009 году).

В топ-10 рейтинга также попали: Стивен Джеррард ("Ливерпуль" - "Милан" - 3:3, по пенальти 3:2, 2005 год), Оливер Кан ("Бавария" - "Валенсия" - 1:1, по пенальти 5:4, 2001 год), Дидье Дрогба ("Челси" - "Бавария" - 1:1, по пенальти 4:3, 2012 год), Арьен Роббен ("Бавария" - "Боруссия" - 2:1, 2013 год), Анхель Ди Мария ("Реал" - "Атлетико" - 4:1, 2014 год), Гарет Бэйл ("Реал" - "Ливерпуль" - 3:1, 2018 год), Диего Милито ("Интер" - "Бавария" - 2:0, 2010 год).

Тем временем главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен отметил, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Разумеется, основные надежды специалист связывает с Месси. "Мы оба убеждены, что можем завоевать трофей. У нас достаточно ресурсов, чтобы выиграть Лигу чемпионов", - сказал Сетьен.

Напомним: до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса "Барселона" сыграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях с "Наполи". Встреча в Италии завершилась вничью 1:1.