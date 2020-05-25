Количество микропластика в Мировом океане достигло критических значений

В Мировом океане скопилось в два раза больше микропластика, чем считалось ранее, сообщают британские ученые в Science. По их данным, количество микрочастиц в океанах превосходит концентрацию планктона, основного продукта питания многих видов рыб.

Ежегодно в Мировой океан попадает до 12 миллионов тонн пластиковых отходов. Медленно разлагаясь на мелкие фрагменты, они десятилетиями плавают в воде или оседают на морском дне

Недавнее исследование британских ученых показало, насколько чудовищно велико количество микропластика в океанах - его гораздо больше, чем считалось ранее. Например, говорится в статье, данные по Великобритании показали увеличение микропластика в 2,5 раза.

Ученые использовали сетку с мелкими ячейками (100 микрометров) вместо прежних более крупных (333 микрометра) для фильтрации микрочастиц в водах у берегов Великобритании и США. Так им удалось обнаружить более мелкие частицы.

"Загрязнение Мирового океана микропластиком значительно недооценено, - сказала Пенни Линдек, профессор Морской лаборатории Плимута, руководитель исследования. - Если сети будут еще более плотными, мы, безусловно, соберем большее количество частиц".

Новые данные показывают, что в некоторых водах концентрация микропластика уже превышает концентрацию планктона.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в моря попадает около 1,5 млн тонн микропластика. Две трети из них - это волокна одежды.

Микропластик, безусловно, попадает и в организм человека: частицы пластиковых отходов находятся в воде, почве и в воздухе. Как это сказывается на здоровье, вопрос пока открытый.