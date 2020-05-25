Минтруд: Маткапитал без подачи заявлений получили уже 115 тысяч семей

Материнский капитал без подачи заявлений уже получили более 115 тысяч семей. Он был назначен им просто по факту рождения и регистрации ребенка в отделе ЗАГС, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Менее чем за полтора месяца Пенсионный фонд выдал свыше 115 тысяч сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть просто по факту рождения ребенка без заявления от матери, - приводит пресс-служба ведомства слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова. - Всего с начала года выдано более 160 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них порядка 75 тысяч семей получили сертификат на первого ребенка".

Начиная с этого года увеличенный материнский капитал назначается уже за рождение первенца. При появлении второго ребенка его сумма увеличивается с 466 617 рублей до 616 617 рублей.

С 15 апреля введен беззаявительный порядок назначения материнского капитала. Пенсионный фонд получает информацию о появлении на свет нового человека по линии межведомственного взаимодействия. После этого проводит все необходимые процедуры и отправляет уведомление о назначенном материнском капитале через личный кабинет на портале Госуслуг.