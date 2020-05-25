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25.05.2020 14:24
Рубрика: Власть

Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс медработников

Текст: Владимир Кузьмин
В регионах завершены стимулирующие выплаты за апрель более чем 153 тысячам медицинским работникам, непосредственно помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Средства доведены и до 15 тысяч их коллег из федеральных учреждений, также привлеченных к работе с пациентами.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Начались выплаты за май. "Министерство здравоохранения, контактируя с казначейством в вопросе объемов выплат, доведенных до каждой медицинской организации, в том числе имеет информацию по конкретному перечислению физическим лицам денежных средств", - заверил глава Минздрава.

Фото: iStock
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Ведется работа по обращениям медиков, которые они могут подать через Единый портал госуслуг или по телефону горячей линии для прояснения ситуации с выплатами. Они рассматриваются медицинскими организациями и направляются в личные кабинеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, пояснил Мурашко. Уже рассмотрено 55 процентов заявлений, остальные пока в работе. "20 процентов медицинских работников получили выплаты по результатам рассмотрений, - рассказал министр. - 14 процентов обращений - это спорные случаи, которые возникали. По ним также начисляются и производятся в понедельник-вторник выплаты. 51 процентов случаев не соответствовал условиям выплат - были даны разъяснения".

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