Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс медработников

В регионах завершены стимулирующие выплаты за апрель более чем 153 тысячам медицинским работникам, непосредственно помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Средства доведены и до 15 тысяч их коллег из федеральных учреждений, также привлеченных к работе с пациентами.

Начались выплаты за май. "Министерство здравоохранения, контактируя с казначейством в вопросе объемов выплат, доведенных до каждой медицинской организации, в том числе имеет информацию по конкретному перечислению физическим лицам денежных средств", - заверил глава Минздрава.

Ведется работа по обращениям медиков, которые они могут подать через Единый портал госуслуг или по телефону горячей линии для прояснения ситуации с выплатами. Они рассматриваются медицинскими организациями и направляются в личные кабинеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, пояснил Мурашко. Уже рассмотрено 55 процентов заявлений, остальные пока в работе. "20 процентов медицинских работников получили выплаты по результатам рассмотрений, - рассказал министр. - 14 процентов обращений - это спорные случаи, которые возникали. По ним также начисляются и производятся в понедельник-вторник выплаты. 51 процентов случаев не соответствовал условиям выплат - были даны разъяснения".