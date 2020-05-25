Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, считает он.

С приближением лета и улучшением ситуации с коронавирусом во многих странах заговорили о смягчении ограничительных мер и скором открытии курортного сезона. Не в последнюю очередь это связано с тем, что для отдельных государств доходы от туризма и смежных с ним отраслей играют значительную роль в экономике.

"Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии слишком высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", - подчеркнул глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и отдыхающим никто не гарантирует защиту от заражения, добавил он.

"Я прошу наших граждан не торопиться", - обратился Мишустин к россиянам. Признавая определенный успех в борьбе с заболеванием, важно помнить, что в Россию оно пришло из-за границы, и в правительстве считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж.

- За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, - сказал премьер

Он попросил учитывать это при планировании путешествий, а тем, кто все-таки хочет куда-то поехать на отдых, посоветовал для этого Россию. "Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - уверен Михаил Мишустин. С 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а при благоприятной эпидемиологической обстановке на следующем этапе ослабления ограничительных мер можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.