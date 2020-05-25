Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Новости

Стала известна погода на Черноморском побережье в начале лета 14:42
Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом 14:35
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово" 14:33
В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны" 14:32
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 14:30
Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС 14:23
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива 14:22
Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности 14:20
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 14:20
В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19 14:19
Путин призвал РЖД помочь горнякам 14:16
Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии 14:11
Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС 14:08
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним 13:58
На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей 13:54
Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери 13:53
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 13:43
В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука" 13:37
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 13:37
На Урале мужчину осудили за покушение на жизнь младенца 13:33
Севастополь возобновил автобусное сообщение с Республикой Крым 13:33
В Петербурге закрасили граффити с Бродским 13:29
Во Владивостоке звери из контактного зоопарка голодали несколько дней 13:22
В Новосибирске выловили из реки плывущего на матрасе ребенка 13:21
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:00
Рубрика: Власть

Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, считает он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С приближением лета и улучшением ситуации с коронавирусом во многих странах заговорили о смягчении ограничительных мер и скором открытии курортного сезона. Не в последнюю очередь это связано с тем, что для отдельных государств доходы от туризма и смежных с ним отраслей играют значительную роль в экономике.

"Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии слишком высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", - подчеркнул глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и отдыхающим никто не гарантирует защиту от заражения, добавил он.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вакцинация от COVID-19 может начаться уже осенью

"Я прошу наших граждан не торопиться", - обратился Мишустин к россиянам. Признавая определенный успех в борьбе с заболеванием, важно помнить, что в Россию оно пришло из-за границы, и в правительстве считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж.

- За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, - сказал премьер

Он попросил учитывать это при планировании путешествий, а тем, кто все-таки хочет куда-то поехать на отдых, посоветовал для этого Россию. "Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - уверен Михаил Мишустин. С 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а при благоприятной эпидемиологической обстановке на следующем этапе ослабления ограничительных мер можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.

Власть Работа власти Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве