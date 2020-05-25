Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире

Российская анимационная франшиза "Маша и Медведь", берущая разного рода высоты практически непрерывно, свершила очередное достижение - мультфильм вошел в пятерку самых востребованных в мире в период пандемии. Заняв там четвертую строчку.

Компанию Маше и Медведю составили Свинка Пеппа (лидер), Губка Боб (второе место) и сериал "Звездные войны: Войны клонов" (третье).

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, чарт - результат "глобальной гонки" самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии", предоставленный международным исследовательским агентством Parrot Analytics.

Исследование проходило с 1 марта по 3 мая, а востребованность проектов измерялась в том числе согласно "онлайн-запросами детского контента в период пика пандемии".

Напомним, что в прошлом году мультсериалу "Маша и Медведь" исполнилось десять лет.