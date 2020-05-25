Удивительное событие произошло в матче третьего тура первенства Фарерских островов. Это автономный регион Дании, но имеет самостоятельное членство в УЕФА.

Многократный чемпион страны и опытный еврокубковый боец "HВ Торсхавн"играл на ближнем выезде с соседом по острову Стреймой командой "Аргир". 21-летний нападающий гостей Адриан Юстинуссен в коротком стартовом отрезке с 8-й по 21-ю минуту четырежды (!) подряд поразил ворота соперника, причем трижды он это сделал мощнейшими ударами непосредственно со штрафных.

Как ни странно, права на показ матчей фарерской Премьер-лиги принадлежат вовсе не датской телекомпании, а одной из норвежских. В чемпионате участвуют 10 команд, турнир стартовал еще 9 мая.

Заметим, что фарерский футбол кажется экзотическим только по внешнему антуражу. Класс игры вполне приличный. Например, в квалификации к Евро-2016 островная сборная дважды переиграла Грецию.