На итальянских курортах установят палафиты

Итальянские пляжи официально открылись для публики c 18 мая. Владельцы курортов, сделавшие в этом году ставку на внутренних туристов, ввели ряд серьезных мер по социальному дистанцированию и сдерживанию распространения вируса. Вопреки этому, далеко не все жители Апеннин готовы провести грядущий сезон на пляже в обществе сотен незнакомых людей, в которых вольно или невольно они будут видеть потенциальных разносчиков инфекции.

У некоторых жаждущих уединения и покоя итальянцев есть "план Б". Они решили вернуться к истокам и спустя почти столетие поселиться на лето в палафитах - жилищах на деревянном помосте, располагающихся прямо над водой. С какой стороны не посмотри, такой шатер с личным спуском в море - идеальное место для пляжного отдыха во времена коронавирусной пандемии. Оказавшись в этом "раю", турист освободит себя от неприятной обязанности носить маску в 40-градусную жару и перестанет наконец постоянно волноваться о соблюдении дистанции. Наткнуться на чужака он даже при желании не сможет.

Единственная загвоздка - в Италии курортов, предлагающих в аренду подобные домики, вышедшие в последние годы из моды, не так много, как хотелось бы. Самый знаменитые палафиты находятся на озере Ледро (область Трентино-Альто Адидже), в 2011 году они были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и, конечно, от желающих арендовать бунгало в этих краях сегодня отбоя нет. Такая же картина на находящемся по соседству с Римом курортом Санта-Маринелла - спрос на шатры за несколько недель вырос в три раза.

Для того, что удовлетворить потребности клиентов и обеспечить себя дополнительным заработком, владельцы курорта Сант-Анджело на острове Искья (область Кампания) разработали проект плавающих на воде деревянных островков размером 2х2,5 метра, на которых за тень будут отвечать крыша из пальмовых листьев. Отмечается, что эти "антивирусные" конструкции будут находиться от берега на расстоянии 5 метров и на такой же дистанции друг от друга. Для того, чтобы сойти на пляж, отдыхающему нужно будет просто нажать на специальную кнопку. Как заверяют авторы проекта, на этих платформах туристам будет гарантирован не только спокойный, но главное безопасный отдых.