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25.05.2020 20:22
Рубрика: В мире

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Во Франции окажут государственную поддержку Renault и Airbus, но выдвинут им условия
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Коронавирус и вызванный им каскад мощных ударов по мировой экономике не обошел Францию, поставив в крайне тяжелое положение целый ряд отраслей и в первую очередь автомобилестроительную.
Лишь 18 процентов машин Renault сходят с конвейеров во Франции, включая этот завод во Флинсе. Фото: REUTERS Лишь 18 процентов машин Renault сходят с конвейеров во Франции, включая этот завод во Флинсе. Фото: REUTERS
Лишь 18 процентов машин Renault сходят с конвейеров во Франции, включая этот завод во Флинсе. Фото: REUTERS

Зашатался один из столпов местного автопрома - концерн Renault, что и понятно: только в апреле продажи машин в стране сократились почти на 89 процентов по сравнению с прошлым годом, а многие заводы были вынуждены работать в четверть силы, если не менее того. Ситуация сложилась настолько тревожная, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на днях заявил в интервью газете "Фигаро" о том, что "сейчас речь идет о существовании компании", а после, выступая на одном радиоканале, добавил: "Renault" может исчезнуть".

Конечно, власти не допустят того, чтобы флагман французского автомобилестроения пошел на дно. В противном случае местные избиратели им бы этого не простили. Чтобы поддержать автогиганта на плаву, французское государство, а оно, кстати, является его основным акционером (15 процентов капитала), намеревается предоставить банковский кредит на пять миллиардов евро. Правда, такое мощное вливание денежных средств обусловлено целым рядом условий.

Фото: iStock
Во Франции коронавирус ударил по картофелеводам и пивоварам

И одно из них - возвращение ряда производств из-за рубежа на национальную территорию. Об этом прямо сказал Брюно Ле Мэр: "По моему мнению, наши автомобилестроители слишком увлеклись выносом производства за пределы страны, пора, пускай частично, вернуть его обратно". Отметим, что такой демарш имеет под собой вполне реальную почву. По экспертным оценкам, всего лишь 18 процентов автомобилей марки Renault сходят с конвейеров заводов, расположенных во Франции. Положение в другом автомобилестроительном концерне PSA (Peugeot Citroen) немного лучше - там этот показатель составляет 36 процентов. Более того, релокализация бизнеса из дальних стран с дешевой рабочей силой, а то и выгодным налоговым режимом, отныне набирающая силу тенденция. Недаром еще в прошлом месяце группа депутатов Национального собрания, составившая перспективную программу трансформации страны после коронавирусной катастрофы, среди фундаментальных мер, в ней прописанных, особо выделила необходимость переноса ряда производств, в том числе стратегически важных, на европейский континент.

Помимо этого, правительство настаивает, чтобы Renault отказался от планов закрытия ряда заводов во Франции, о чем шла речь еще в довирусные времена. Но не только. В списке условий, выдвинутых дирекции концерна, содержится требование усилить разработку и выпуск электромобилей, а также наладить более справедливые отношения с подрядчиками.

Ключевым условием пакета господдержки для автопрома является возвращение производств из-за рубежа на территорию Франции

Как здесь считают, ради того, чтобы получить многомиллиардный "спасательный круг" от государства, эти условия будут приняты. Тем более, как стало известно, на этой неделе должен быть обнародован общий план вывода всей отрасли из кризиса. По некоторым данным, в нем будут обозначены дополнительные субсидии на покупку электрокаров и гибридных авто. Этими мерами власти намереваются оживить ушедший почти в ноль рынок продаж машин в стране.

Поддерживая автопроизводителей, французское правительство не забывает и о других тяжеловозах местной экономики. Семь миллиардов уже было выделено национальному авиаперевозчику Air France. По словам Брюно Ле Мэра, власти "готовы полностью и массово" помочь и компании Airbus, чье положение также далеко не блестящее. По результатам первого квартала этого года ее оборот сократился на 15 процентов, а операционная прибыль упала почти наполовину. Как подчеркнул министр, ранее четким условием предоставления помощи Air France было обязательное приобретение самолетов именно у Airbus.

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