На МКС впервые проведут эксперименты с перепелами

Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС. Готовое оборудование для экспериментов доставят на международную станцию в 2021 году. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

"Отправить оборудование на МКС должны были в этом, но теперь оттянулось все на следующий год, потому что завязано на запуск нового российского модуля "Наука", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Эксперименты с перепелами уже проводились в космосе, но на МКС еще нет. Впервые на орбиту перепелиные яйца отправили в 1979 году. В 1990 году на орбите вылупился первый перепеленок, а в 1999 году родившихся в космосе птенцов удалось живыми вернуть на Землю.