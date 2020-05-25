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25.05.2020 10:38
Рубрика: Digital

Названы цены на все модели iPhone 12

Текст: Иван Черноусов
Фото: AP Photo/Andy Wong Фото: AP Photo/Andy Wong
Фото: AP Photo/Andy Wong

Известный американский инсайдер Джон Проссер, который верно сообщил точные даты презентации iPhone SE и нового MacBook Pro 13, опубликовал цены на все четыре модели линейки iPhone 12.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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Начальная версия iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 будет стоить 649 или 699 долларов. Вторая модель получит 6,1-дюймовый экран и ее цена будет варьироваться от 749 до 799 долларов. iPhone 12 Pro также получит 6,1-дюймовый дисплей и его стоимость начнется от 999 долларов. Самая старшая версия - iPhone получит экран на 6,7 дюйма и будет стоить от 1099 долларов.

Презентация новой линейки "яблочных" смартфонов состоится в октябре этого года, утверждает инсайдер.

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